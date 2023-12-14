Против певца Шарлота возбудили новое уголовное дело

14 декабря 2023 в 19:24 Размер текста - 17 +

Сейчас Эдуард Шарлот находится под арестом Фото: Альберт Дзень/ТАСС Новое уголовное дело возбуждено против певца Эдаурда Шарлота за публичное сожжение российского паспорта. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «Новое уголовное дело возбудили на певца Шарлота в Самаре за сожжение российского паспорта», — передает ТАСС информацию от правоохранительных органов. Тем самым против артиста возбуждено четыре уголовных дела. На данный момент певец находится под арестом до 24 января. Однако защита исполнителя намерена обжаловать это решение. Дела против Шарлота связаны с тем, что он сжег паспорт России, передает телеканал 360.

Новое уголовное дело возбуждено против певца Эдаурда Шарлота за публичное сожжение российского паспорта. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «Новое уголовное дело возбудили на певца Шарлота в Самаре за сожжение российского паспорта», — передает ТАСС информацию от правоохранительных органов. Тем самым против артиста возбуждено четыре уголовных дела. На данный момент певец находится под арестом до 24 января. Однако защита исполнителя намерена обжаловать это решение. Дела против Шарлота связаны с тем, что он сжег паспорт России, передает телеканал 360.