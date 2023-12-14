Находчивый тюменский чиновник спас подчиненных от мошенников

Директор тюменского департамента обезопасил сотрудников от мошенников

Глава тюменского департамента сменил аватарку, чтобы отличаться от фейковых аккаунтов мошенников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Директор тюменского департамента информатизации Станислав Логинов спас своих подчиненных от мошенников. Злоумышленники кошмарили сотрудников департамента с фейковых аккаунтов директора, пытаясь выманить деньги. Логинов раскусил их методику. О ней он рассказал журналистам URA.RU.

«С „моей“ страницы чуть ли не каждый день пишут сотрудникам. Они ставят [на аватарку] фотографии с официальных порталов органов власти. У меня там серьезное фото. А в telegram я поставил фото с улыбкой. В мои ложные страницы ставят ту фотографию с сайта правительства. Если кто-то смотрит, сразу же понимает, что это фейк», — поделился Логинов.

Самого Логинова, по данным агентства, мошенники также донимают: некоторые из них, угрожая, называют его адрес. Ранее мошенники писали сотрудникам аппарата облдумы под видом председателя парламента Фуата Сайфитдинова и выманивали деньги.