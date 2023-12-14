Находчивый тюменский чиновник спас подчиненных от мошенников

Директор тюменского департамента обезопасил сотрудников от мошенников
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган, депутат, телефон, чиновник
Глава тюменского департамента сменил аватарку, чтобы отличаться от фейковых аккаунтов мошенников Фото:

Директор тюменского департамента информатизации Станислав Логинов спас своих подчиненных от мошенников. Злоумышленники кошмарили сотрудников департамента с фейковых аккаунтов директора, пытаясь выманить деньги. Логинов раскусил их методику. О ней он рассказал журналистам URA.RU.

«С „моей“ страницы чуть ли не каждый день пишут сотрудникам. Они ставят [на аватарку] фотографии с официальных порталов органов власти. У меня там серьезное фото. А в telegram я поставил фото с улыбкой. В мои ложные страницы ставят ту фотографию с сайта правительства. Если кто-то смотрит, сразу же понимает, что это фейк», — поделился Логинов.

Самого Логинова, по данным агентства, мошенники также донимают: некоторые из них, угрожая, называют его адрес. Ранее мошенники писали сотрудникам аппарата облдумы под видом председателя парламента Фуата Сайфитдинова и выманивали деньги.

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Директор тюменского департамента информатизации Станислав Логинов спас своих подчиненных от мошенников. Злоумышленники кошмарили сотрудников департамента с фейковых аккаунтов директора, пытаясь выманить деньги. Логинов раскусил их методику. О ней он рассказал журналистам URA.RU. «С „моей“ страницы чуть ли не каждый день пишут сотрудникам. Они ставят [на аватарку] фотографии с официальных порталов органов власти. У меня там серьезное фото. А в telegram я поставил фото с улыбкой. В мои ложные страницы ставят ту фотографию с сайта правительства. Если кто-то смотрит, сразу же понимает, что это фейк», — поделился Логинов. Самого Логинова, по данным агентства, мошенники также донимают: некоторые из них, угрожая, называют его адрес. Ранее мошенники писали сотрудникам аппарата облдумы под видом председателя парламента Фуата Сайфитдинова и выманивали деньги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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