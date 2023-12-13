13 декабря 2023

Вопрос из ЯНАО о ценах на куриные яйца дошел до Путина. Фото

Вопрос жителей Самбурга о цене куриных яиц показали Владимиру Путина
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Итоги года с Владимиром Путиным. Москва
Жители Ямала задали вопрос Президенту России по время трансляции Фото:
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Прямая линия с Путиным 14 декабря 2023 года

Жители села Самбург Пуровского района (ЯНАО) задали вопрос Владимиру Путину о стоимости куриных яиц в округе. Вопрос был выведен на большой экран во время прямой линии с Президентом России.

«Как вы считает, яйца куриные в селе Самбург от 495 до 520 рублей за 30 штук — это нормально? ЯНАО», — написали жители села.

Владимир Путин объяснил, что подорожание куриных яиц связано с ростом спроса на продукт. Президент принес свои извинения за сложившуюся ситуацию.

Жители ЯНАО задали вопрос во время прямой линии с Путиным
Жители ЯНАО задали вопрос во время прямой линии с Путиным
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Жители села Самбург Пуровского района (ЯНАО) задали вопрос Владимиру Путину о стоимости куриных яиц в округе. Вопрос был выведен на большой экран во время прямой линии с Президентом России. «Как вы считает, яйца куриные в селе Самбург от 495 до 520 рублей за 30 штук — это нормально? ЯНАО», — написали жители села. Владимир Путин объяснил, что подорожание куриных яиц связано с ростом спроса на продукт. Президент принес свои извинения за сложившуюся ситуацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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