Жители Ямала задали вопрос Президенту России по время трансляции
новость из сюжетаПрямая линия с Путиным 14 декабря 2023 года
Жители села Самбург Пуровского района (ЯНАО) задали вопрос Владимиру Путину о стоимости куриных яиц в округе. Вопрос был выведен на большой экран во время прямой линии с Президентом России.
«Как вы считает, яйца куриные в селе Самбург от 495 до 520 рублей за 30 штук — это нормально? ЯНАО», — написали жители села.
Владимир Путин объяснил, что подорожание куриных яиц связано с ростом спроса на продукт. Президент принес свои извинения за сложившуюся ситуацию.
Жители ЯНАО задали вопрос во время прямой линии с Путиным
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