В Киеве, Хмельницкой и Житомирской областях прогремели взрывы

На Украине прогремели взрывы в Киеве, Хмельницкой и Житомирской областях. Воздушная тревога объявлена по всей территории страны. Об этом сообщают украинские СМИ.
«В Киеве были слышны взрывы. <…> Новые взрывы в Киеве», — передает украинский telegram-канал «Страна.ua». Отмечается, что взрывы также прогремели в Хмельницкой и Житомирской областях, а на всей территорией Украины уже четвертый раз за день объявлена воздушная тревога.
В прошлый раз взрывы в Киеве звучали 13 декабря. Обломки упали в Голосеевском, Дарницком и Деснянском районах. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что удары наносятся только по военным объектам Украины.
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