В Киеве, Хмельницкой и Житомирской областях прогремели взрывы

14 декабря 2023 в 21:04 Размер текста - 17 +

На Украине четыре раза за день объявлялась воздушная тревога Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Украине прогремели взрывы в Киеве, Хмельницкой и Житомирской областях. Воздушная тревога объявлена по всей территории страны. Об этом сообщают украинские СМИ. «В Киеве были слышны взрывы. <…> Новые взрывы в Киеве», — передает украинский telegram-канал «Страна.ua». Отмечается, что взрывы также прогремели в Хмельницкой и Житомирской областях, а на всей территорией Украины уже четвертый раз за день объявлена воздушная тревога. В прошлый раз взрывы в Киеве звучали 13 декабря. Обломки упали в Голосеевском, Дарницком и Деснянском районах. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что удары наносятся только по военным объектам Украины.

На Украине прогремели взрывы в Киеве, Хмельницкой и Житомирской областях. Воздушная тревога объявлена по всей территории страны. Об этом сообщают украинские СМИ. «В Киеве были слышны взрывы. <…> Новые взрывы в Киеве», — передает украинский telegram-канал «Страна.ua». Отмечается, что взрывы также прогремели в Хмельницкой и Житомирской областях, а на всей территорией Украины уже четвертый раз за день объявлена воздушная тревога. В прошлый раз взрывы в Киеве звучали 13 декабря. Обломки упали в Голосеевском, Дарницком и Деснянском районах. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что удары наносятся только по военным объектам Украины.