В Забайкалье задержали бывшего свердловского топ-чиновника

Задержан бывший замминистра строительства Свердловской области Игорь Дубровин

Игорь Дубровин перебрался в Читу летом 2023-го Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Чите 14 декабря задержали Игоря Дубровина — бывшего начальника свердловского управления капстроительства (УКС). Информацию, появившуюся в СМИ, косвенно подтвердил источник URA.RU в свердловской власти. В это же время на сайте правительства Забайкалья появилось сообщение об увольнении Дубровина с поста зампреда, который он занял летом.

«За совершение действий, которые дают основания для утраты доверия к нему», — сообщила пресс-служба кабмина со ссылкой на решение губернатора Александра Осипова от 14 декабря. По данным «Чита.ру», Дубровин уже доставлен в Екатеринбург. В свердловском УФСБ на вопрос URA.RU пока не ответили.

Свердловский УКС Дубровин возглавлял с 2020 года по июнь 2023-го. До этого он недолго руководил АНО «Центр развития социально-культурных инициатив Свердловской области», которая занималась проектом строительства нового зала филармонии — так и не реализованным. Источник URA.RU утверждает, что претензии силовиков к Дубровину могут быть связаны с его деятельностью именно в этой организации.

Также в его резюме значится директорство в екатеринбургском «Водоканале» (8 апреля-3 июля 2019 года). В 2017—2019 годах Дубровин был заместителем министра строительства Свердловской области. В этом статусе он доходил до финала кремлевского конкурса «Лидеры России». Телефон Дубровина на момент публикации был выключен.