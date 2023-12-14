Следователи ЯНАО раскрыли новые подробности смерти тундровика, убитого племянником

Следователи ЯНАО: тундровик, избитый племянником, умер из-за переохлаждения
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День оленевода в селе Аксарка, ЯНАО, зима, лес, тундра, арктика, лесотундра
Житель ЯНАО умер из-за переохлаждения организма Фото:

Следователи ЯНАО рассказали, что тундровик из Тазовского района, которого избил до смерти племянник, умер не от побоев родственника, а от переохлаждения организма. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы все телесные повреждения у потерпевшего образовались прижизненно, в прямой причинно-следственной связи с наступлением смерти не состоят. Причиной смерти местного жителя явилось воздействие низкой температуры окружающей среды, приведшей к общему переохлаждению организма, чему могло способствовать нахождение потерпевшего в состоянии алкогольного опьянения», — написала пресс-служба СУ СК по ЯНАО на официальном сайте.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база. В связи с этим, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Ранее в Гыданской тундре было обнаружено тело 57-летнего мужчины. По версии следствия, жертву убил его же племянник, который приехал к нему в гости. Между употребившими алкоголь родственниками возник конфликт. Юноша жестоко избил дядю руками и ногами, а также металлической канистрой. После он оставил труп мужчины на земле, а сам уехал домой, в другое стойбище. Тело тундровика позднее обнаружили соседи.

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Следователи ЯНАО рассказали, что тундровик из Тазовского района, которого избил до смерти племянник, умер не от побоев родственника, а от переохлаждения организма. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы все телесные повреждения у потерпевшего образовались прижизненно, в прямой причинно-следственной связи с наступлением смерти не состоят. Причиной смерти местного жителя явилось воздействие низкой температуры окружающей среды, приведшей к общему переохлаждению организма, чему могло способствовать нахождение потерпевшего в состоянии алкогольного опьянения», — написала пресс-служба СУ СК по ЯНАО на официальном сайте. В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база. В связи с этим, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Ранее в Гыданской тундре было обнаружено тело 57-летнего мужчины. По версии следствия, жертву убил его же племянник, который приехал к нему в гости. Между употребившими алкоголь родственниками возник конфликт. Юноша жестоко избил дядю руками и ногами, а также металлической канистрой. После он оставил труп мужчины на земле, а сам уехал домой, в другое стойбище. Тело тундровика позднее обнаружили соседи.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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