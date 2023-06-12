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В ЯНАО житель тундры до смерти забил своего дядю. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Родственника юноша бил руками, ногами и железной канистрой Фото:

В Гыданской тундре (ЯНАО, Тазовский район) найден мертвым 57-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону. По версии следствия, жертву до смерти забил его же племянник.

«В Тазовском районе местный житель обвиняется в убийстве родственника. 7 июня поступило сообщение от жителей Гыданской тундры о том, что около жилого балка в тундре обнаружено тело 57-летнего местного жителя. По подозрению в его убийстве был задержан племянник мужчины», — сообщили URA.RU в ведомстве.

По версии следствия, в день убийства, 4 июня, 19-летний молодой человек приехал в гости к дяде. Мужчины выпили и между ними случился конфликт. Юноша жестоко избил родственника руками и ногами, а также металлической канистрой.

Свою жертву парень оставил лежащей на земле, а сам уехал домой, в другое стойбище. Труп мужчины позднее обнаружили соседи.

Сейчас подозреваемый находится под стражей. В случае доказательства его вины, молодому человеку грозит до 15 лет лишения свободы.

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В Гыданской тундре (ЯНАО, Тазовский район) найден мертвым 57-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону. По версии следствия, жертву до смерти забил его же племянник. «В Тазовском районе местный житель обвиняется в убийстве родственника. 7 июня поступило сообщение от жителей Гыданской тундры о том, что около жилого балка в тундре обнаружено тело 57-летнего местного жителя. По подозрению в его убийстве был задержан племянник мужчины», — сообщили URA.RU в ведомстве. По версии следствия, в день убийства, 4 июня, 19-летний молодой человек приехал в гости к дяде. Мужчины выпили и между ними случился конфликт. Юноша жестоко избил родственника руками и ногами, а также металлической канистрой. Свою жертву парень оставил лежащей на земле, а сам уехал домой, в другое стойбище. Труп мужчины позднее обнаружили соседи. Сейчас подозреваемый находится под стражей. В случае доказательства его вины, молодому человеку грозит до 15 лет лишения свободы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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