В ЯНАО житель тундры до смерти забил своего дядю. Фото

13 июня 2023 в 13:44 Размер текста - 17 +

Родственника юноша бил руками, ногами и железной канистрой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Гыданской тундре (ЯНАО, Тазовский район) найден мертвым 57-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону. По версии следствия, жертву до смерти забил его же племянник. «В Тазовском районе местный житель обвиняется в убийстве родственника. 7 июня поступило сообщение от жителей Гыданской тундры о том, что около жилого балка в тундре обнаружено тело 57-летнего местного жителя. По подозрению в его убийстве был задержан племянник мужчины», — сообщили URA.RU в ведомстве. По версии следствия, в день убийства, 4 июня, 19-летний молодой человек приехал в гости к дяде. Мужчины выпили и между ними случился конфликт. Юноша жестоко избил родственника руками и ногами, а также металлической канистрой. Свою жертву парень оставил лежащей на земле, а сам уехал домой, в другое стойбище. Труп мужчины позднее обнаружили соседи. Сейчас подозреваемый находится под стражей. В случае доказательства его вины, молодому человеку грозит до 15 лет лишения свободы.

В Гыданской тундре (ЯНАО, Тазовский район) найден мертвым 57-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону. По версии следствия, жертву до смерти забил его же племянник. «В Тазовском районе местный житель обвиняется в убийстве родственника. 7 июня поступило сообщение от жителей Гыданской тундры о том, что около жилого балка в тундре обнаружено тело 57-летнего местного жителя. По подозрению в его убийстве был задержан племянник мужчины», — сообщили URA.RU в ведомстве. По версии следствия, в день убийства, 4 июня, 19-летний молодой человек приехал в гости к дяде. Мужчины выпили и между ними случился конфликт. Юноша жестоко избил родственника руками и ногами, а также металлической канистрой. Свою жертву парень оставил лежащей на земле, а сам уехал домой, в другое стойбище. Труп мужчины позднее обнаружили соседи. Сейчас подозреваемый находится под стражей. В случае доказательства его вины, молодому человеку грозит до 15 лет лишения свободы.