В Гыданской тундре (ЯНАО, Тазовский район) найден мертвым 57-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону. По версии следствия, жертву до смерти забил его же племянник.
«В Тазовском районе местный житель обвиняется в убийстве родственника. 7 июня поступило сообщение от жителей Гыданской тундры о том, что около жилого балка в тундре обнаружено тело 57-летнего местного жителя. По подозрению в его убийстве был задержан племянник мужчины», — сообщили URA.RU в ведомстве.
По версии следствия, в день убийства, 4 июня, 19-летний молодой человек приехал в гости к дяде. Мужчины выпили и между ними случился конфликт. Юноша жестоко избил родственника руками и ногами, а также металлической канистрой.
Свою жертву парень оставил лежащей на земле, а сам уехал домой, в другое стойбище. Труп мужчины позднее обнаружили соседи.
Сейчас подозреваемый находится под стражей. В случае доказательства его вины, молодому человеку грозит до 15 лет лишения свободы.
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