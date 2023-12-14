УГИБДД раскрыло подробности ДТП, из-за которого свердловский поселок остался без тепла

УГИБДД: виновника ДТП, из-за которого Таежный остался без тепла, оштрафуют

В результате ДТП водитель грузовика не пострадал Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В поселке Таежном (Свердловская область) водитель грузовика не учел габариты автомобиля и врезался в теплосеть, что привело к отключению отопления у местных жителей. На виновника ДТП составляется административное дело, рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД.

«По предварительным данным, водитель автомобиля МАЗ7953Е7, мужчина 1986 года рождения, имеющий стаж вождения 17 лет, не учел габариты транспортного средства, совершил наезд на теплосети и дорожные знаки, тем самым повредив их. В отношении водителя инспекторы ДПС составляют административные материалы», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области».

В результате аварии автомобилист не пострадал. На месте происшествия сотрудники Госавтоинспекции завершили процессуальные действия.

Ранее URA.RU писало, что 14 декабря в 17:00 грузовой автомобиль повредил теплосеть. После чего местные жители поселка лишились отопления. Предварительно, работы по восстановлению подачи тепла будут идти всю ночь.