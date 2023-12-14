УГИБДД раскрыло подробности ДТП, из-за которого свердловский поселок остался без тепла

УГИБДД: виновника ДТП, из-за которого Таежный остался без тепла, оштрафуют
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Таможенный пост. Курган, таможня, грузоперевозки, таможенный контроль, гибдд, таможенный пост, дпс, жезл дпс
В результате ДТП водитель грузовика не пострадал Фото:

В поселке Таежном (Свердловская область) водитель грузовика не учел габариты автомобиля и врезался в теплосеть, что привело к отключению отопления у местных жителей. На виновника ДТП составляется административное дело, рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД.

«По предварительным данным, водитель автомобиля МАЗ7953Е7, мужчина 1986 года рождения, имеющий стаж вождения 17 лет, не учел габариты транспортного средства, совершил наезд на теплосети и дорожные знаки, тем самым повредив их. В отношении водителя инспекторы ДПС составляют административные материалы», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области».

В результате аварии автомобилист не пострадал. На месте происшествия сотрудники Госавтоинспекции завершили процессуальные действия.

Ранее URA.RU писало, что 14 декабря в 17:00 грузовой автомобиль повредил теплосеть. После чего местные жители поселка лишились отопления. Предварительно, работы по восстановлению подачи тепла будут идти всю ночь.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В поселке Таежном (Свердловская область) водитель грузовика не учел габариты автомобиля и врезался в теплосеть, что привело к отключению отопления у местных жителей. На виновника ДТП составляется административное дело, рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД. «По предварительным данным, водитель автомобиля МАЗ7953Е7, мужчина 1986 года рождения, имеющий стаж вождения 17 лет, не учел габариты транспортного средства, совершил наезд на теплосети и дорожные знаки, тем самым повредив их. В отношении водителя инспекторы ДПС составляют административные материалы», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области». В результате аварии автомобилист не пострадал. На месте происшествия сотрудники Госавтоинспекции завершили процессуальные действия. Ранее URA.RU писало, что 14 декабря в 17:00 грузовой автомобиль повредил теплосеть. После чего местные жители поселка лишились отопления. Предварительно, работы по восстановлению подачи тепла будут идти всю ночь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...