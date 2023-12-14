Полыхавший летом свердловский поселок остался без отопления из-за ДТП

Поселок Таежный в Свердловской области остался без отопления из-за ДТП — там оказалась повреждена теплосеть. Информация о происшествии появилась на странице ВКонтакте «Открытый Лесной».
«Сегодня в районе 17.00 грузовым автомобилем был поврежден компенсатор на тепловой сети в районе улицы Культуры, 1 в поселке Таежный. На место выезжали аварийные бригады», — сказано в сообщении.
Сейчас теплоснабжение в поселке остановлено. Сроки подачи тепла в дома пока не называются. Предварительно, работы будут идти всю ночь.
Сильный пожар в поселке Таежный случился 25 апреля — сгорел 21 дом. Губернатор Евгений Куйвашев пообещал восстановить сгоревшие жилища и выделил более 4,5 миллионов рублей на оказание материальной помощи.
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