Полыхавший летом свердловский поселок остался без отопления из-за ДТП

14 декабря 2023 в 20:13 Размер текста - 17 +

Грузовой автомобиль повредил теплосеть и оставил целый поселок без тепла в мороз Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Поселок Таежный в Свердловской области остался без отопления из-за ДТП — там оказалась повреждена теплосеть. Информация о происшествии появилась на странице ВКонтакте «Открытый Лесной». «Сегодня в районе 17.00 грузовым автомобилем был поврежден компенсатор на тепловой сети в районе улицы Культуры, 1 в поселке Таежный. На место выезжали аварийные бригады», — сказано в сообщении. Сейчас теплоснабжение в поселке остановлено. Сроки подачи тепла в дома пока не называются. Предварительно, работы будут идти всю ночь. Сильный пожар в поселке Таежный случился 25 апреля — сгорел 21 дом. Губернатор Евгений Куйвашев пообещал восстановить сгоревшие жилища и выделил более 4,5 миллионов рублей на оказание материальной помощи.

Поселок Таежный в Свердловской области остался без отопления из-за ДТП — там оказалась повреждена теплосеть. Информация о происшествии появилась на странице ВКонтакте «Открытый Лесной». «Сегодня в районе 17.00 грузовым автомобилем был поврежден компенсатор на тепловой сети в районе улицы Культуры, 1 в поселке Таежный. На место выезжали аварийные бригады», — сказано в сообщении. Сейчас теплоснабжение в поселке остановлено. Сроки подачи тепла в дома пока не называются. Предварительно, работы будут идти всю ночь. Сильный пожар в поселке Таежный случился 25 апреля — сгорел 21 дом. Губернатор Евгений Куйвашев пообещал восстановить сгоревшие жилища и выделил более 4,5 миллионов рублей на оказание материальной помощи.