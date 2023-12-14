В Госдепе раскрыли, что станет шагом для возобновления переговоров США и РФ

Первым шагом для переговоров между США и Россией может стать освобождение находящихся под стражей на территории РФ американцев. Об этом сообщил глава пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер в ответ на заявление президента РФ Владимир Путина о возвращении заключенные граждан США.
«Если бы Путин действительно хотел восстановить отношения с Соединенными Штатами или другими странами Запада, то он мог бы начать с освобождения американцев, которые задержаны или осуждены в России», — сообщил Миллер в ходе брифинга. Его слова передает ТАСС.
Путин в ходе примой линии заявил, что Россия не отказывается возвращать заключенных граждан США на родину. Он отметил, что российская сторона желает найти взаимовыгодные условия, устраивающие обе страны.
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