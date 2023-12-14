В Госдепе раскрыли, что станет шагом для возобновления переговоров США и РФ

Госдеп: шагом для начала переговоров США и РФ станет освобождение американцев

14 декабря 2023 в 23:16 Размер текста - 17 +

Освобождение американцев, находящихся под стражей, станет первым шагом, заявил Миллер Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Прямая линия с Путиным 14 декабря 2023 года Первым шагом для переговоров между США и Россией может стать освобождение находящихся под стражей на территории РФ американцев. Об этом сообщил глава пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер в ответ на заявление президента РФ Владимир Путина о возвращении заключенные граждан США. «Если бы Путин действительно хотел восстановить отношения с Соединенными Штатами или другими странами Запада, то он мог бы начать с освобождения американцев, которые задержаны или осуждены в России», — сообщил Миллер в ходе брифинга. Его слова передает ТАСС. Путин в ходе примой линии заявил, что Россия не отказывается возвращать заключенных граждан США на родину. Он отметил, что российская сторона желает найти взаимовыгодные условия, устраивающие обе страны.

Первым шагом для переговоров между США и Россией может стать освобождение находящихся под стражей на территории РФ американцев. Об этом сообщил глава пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер в ответ на заявление президента РФ Владимир Путина о возвращении заключенные граждан США. «Если бы Путин действительно хотел восстановить отношения с Соединенными Штатами или другими странами Запада, то он мог бы начать с освобождения американцев, которые задержаны или осуждены в России», — сообщил Миллер в ходе брифинга. Его слова передает ТАСС. Путин в ходе примой линии заявил, что Россия не отказывается возвращать заключенных граждан США на родину. Он отметил, что российская сторона желает найти взаимовыгодные условия, устраивающие обе страны.