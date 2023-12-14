Руководителям организаций тюменского спорта подняли оклады

Руководителям тюменского спорта подняли зарплаты на 6,1% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тюменским руководителям организаций, подведомственных департаменту спорта, подняли зарплаты. Такие данные появились на официальном сайте областного правительства.

«Утвердить новые оклады руководителям и бухгалтерам 11 организаций, которые подведомственны департаменту спорта», — указано в документе, с которым ознакомились журналисты 72.RU. Они уточнили, что зарплаты подняли на 6,1%.

По словам правительства, самые большие оклады установили у двух руководителей — у главы «Жемчужины Сибири» Анатолия Емельянова и руководителя «Дирекции по содержанию спортобъектов» Станислава Крылова. Их зарплаты составят 82 758 рублей.

На сайте Росстата были опубликованы зарплаты жителей регионов УрФО. Выяснилось, что в среднем в Тюменской области получают около 67 тысяч рублей. Таким образом, область вошла в тройку регионов по уровню зарплат. По сравнению с январем — сентябрем прошлого года прирост составил 13,9%.