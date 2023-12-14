14 декабря 2023

Руководителям организаций тюменского спорта подняли оклады

© Служба новостей «URA.RU»
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Руководителям тюменского спорта подняли зарплаты на 6,1% Фото:

Тюменским руководителям организаций, подведомственных департаменту спорта, подняли зарплаты. Такие данные появились на официальном сайте областного правительства.

«Утвердить новые оклады руководителям и бухгалтерам 11 организаций, которые подведомственны департаменту спорта», — указано в документе, с которым ознакомились журналисты 72.RU. Они уточнили, что зарплаты подняли на 6,1%.

По словам правительства, самые большие оклады установили у двух руководителей — у главы «Жемчужины Сибири» Анатолия Емельянова и руководителя «Дирекции по содержанию спортобъектов» Станислава Крылова. Их зарплаты составят 82 758 рублей.

На сайте Росстата были опубликованы зарплаты жителей регионов УрФО. Выяснилось, что в среднем в Тюменской области получают около 67 тысяч рублей. Таким образом, область вошла в тройку регионов по уровню зарплат. По сравнению с январем — сентябрем прошлого года прирост составил 13,9%.

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Тюменским руководителям организаций, подведомственных департаменту спорта, подняли зарплаты. Такие данные появились на официальном сайте областного правительства. «Утвердить новые оклады руководителям и бухгалтерам 11 организаций, которые подведомственны департаменту спорта», — указано в документе, с которым ознакомились журналисты 72.RU. Они уточнили, что зарплаты подняли на 6,1%. По словам правительства, самые большие оклады установили у двух руководителей — у главы «Жемчужины Сибири» Анатолия Емельянова и руководителя «Дирекции по содержанию спортобъектов» Станислава Крылова. Их зарплаты составят 82 758 рублей. На сайте Росстата были опубликованы зарплаты жителей регионов УрФО. Выяснилось, что в среднем в Тюменской области получают около 67 тысяч рублей. Таким образом, область вошла в тройку регионов по уровню зарплат. По сравнению с январем — сентябрем прошлого года прирост составил 13,9%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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