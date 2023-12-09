Экономика Зарплаты жителей Тюменской области выросли почти до 70 тысяч рублей 10 декабря 2023 в 09:45 Размер текста - 17 + Зарплата тюменцев за 2023 год выросла почти на 14% Фото: Алексей Гущин © URA.RU Жители Тюменской области в среднем получают за работу 67 тысяч рублей. Область вошла в тройку регионов УрФО с высоким уровнем зарплат. Информация об этом размещена на сайте Росстата. «В Тюменской области средняя зарплата составляет 67 926 рублей. Это третий показатель в Уральском федеральном округе: традиционно лидирует ЯНАО — 145 101 рублей, на втором месте — ХМАО, где жители зарабатывают около 104 776 рублей», — указано в документе. В Тюменской области по сравнению с январем — сентябрем прошлого года прирост составил 13,9%. Аналитики «Авито Работа» сообщали, что в Тюмени за год на 25% увеличился средний уровень заработной платы. Наибольшим рост зарплат оказался в сфере логистики. Там уровень по сравнению с прошлым годом поднялся на 26%. Жители Тюменской области в среднем получают за работу 67 тысяч рублей. Область вошла в тройку регионов УрФО с высоким уровнем зарплат. Информация об этом размещена на сайте Росстата. «В Тюменской области средняя зарплата составляет 67 926 рублей. Это третий показатель в Уральском федеральном округе: традиционно лидирует ЯНАО — 145 101 рублей, на втором месте — ХМАО, где жители зарабатывают около 104 776 рублей», — указано в документе. В Тюменской области по сравнению с январем — сентябрем прошлого года прирост составил 13,9%. Аналитики «Авито Работа» сообщали, что в Тюмени за год на 25% увеличился средний уровень заработной платы. Наибольшим рост зарплат оказался в сфере логистики. Там уровень по сравнению с прошлым годом поднялся на 26%. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям