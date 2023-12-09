09 декабря 2023
08 декабря 2023

Зарплаты жителей Тюменской области выросли почти до 70 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Зарплата тюменцев за 2023 год выросла почти на 14% Фото:

Жители Тюменской области в среднем получают за работу 67 тысяч рублей. Область вошла в тройку регионов УрФО с высоким уровнем зарплат. Информация об этом размещена на сайте Росстата.

«В Тюменской области средняя зарплата составляет 67 926 рублей. Это третий показатель в Уральском федеральном округе: традиционно лидирует ЯНАО — 145 101 рублей, на втором месте — ХМАО, где жители зарабатывают около 104 776 рублей», — указано в документе. В Тюменской области по сравнению с январем — сентябрем прошлого года прирост составил 13,9%.

Аналитики «Авито Работа» сообщали, что в Тюмени за год на 25% увеличился средний уровень заработной платы. Наибольшим рост зарплат оказался в сфере логистики. Там уровень по сравнению с прошлым годом поднялся на 26%.

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Жители Тюменской области в среднем получают за работу 67 тысяч рублей. Область вошла в тройку регионов УрФО с высоким уровнем зарплат. Информация об этом размещена на сайте Росстата. «В Тюменской области средняя зарплата составляет 67 926 рублей. Это третий показатель в Уральском федеральном округе: традиционно лидирует ЯНАО — 145 101 рублей, на втором месте — ХМАО, где жители зарабатывают около 104 776 рублей», — указано в документе. В Тюменской области по сравнению с январем — сентябрем прошлого года прирост составил 13,9%. Аналитики «Авито Работа» сообщали, что в Тюмени за год на 25% увеличился средний уровень заработной платы. Наибольшим рост зарплат оказался в сфере логистики. Там уровень по сравнению с прошлым годом поднялся на 26%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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