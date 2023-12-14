Кулеба признал сложное положение Украины в конфликте с РФ

15 декабря 2023 в 00:44 Размер текста - 17 +

Для Украины сложилась трудная ситуация на этапе конфликта с РФ, заявил Кулеба Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что для страны на данном этапе конфликта сложилась сложная военная ситуация. Об этом сообщил американский журнал. «Текущая фаза конфликта — непростая для Украины и для наших партнеров», — передает слова Кулебы журнал Foreign Affairs. Он также заявил, что если бы достижения в конфликте измерялись цифрами, то Украина «уже бы проиграла», признав численные преимущества Вооруженных сил России. Ранее бывший подполковник армии США Дэниел Дэвис заявлял, что армия Украины не сможет победить ВС РФ, несмотря на поставки военной техники из стран НАТО. Бывший подполковник армии США заметил, что перед контрнаступлением при поддержке североатлантического альянса были созданы передовые подразделения, однако за все время они не смогли достичь существенных успехов. Он отметил, что стране понадобиться примерно 9-12 месяцев, чтобы восстановиться после провала. Позже генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что в альянсе рассчитывали на больший прогресс контрнаступления ВСУ, передает «Национальная служба новостей».

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что для страны на данном этапе конфликта сложилась сложная военная ситуация. Об этом сообщил американский журнал. «Текущая фаза конфликта — непростая для Украины и для наших партнеров», — передает слова Кулебы журнал Foreign Affairs. Он также заявил, что если бы достижения в конфликте измерялись цифрами, то Украина «уже бы проиграла», признав численные преимущества Вооруженных сил России. Ранее бывший подполковник армии США Дэниел Дэвис заявлял, что армия Украины не сможет победить ВС РФ, несмотря на поставки военной техники из стран НАТО. Бывший подполковник армии США заметил, что перед контрнаступлением при поддержке североатлантического альянса были созданы передовые подразделения, однако за все время они не смогли достичь существенных успехов. Он отметил, что стране понадобиться примерно 9-12 месяцев, чтобы восстановиться после провала. Позже генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что в альянсе рассчитывали на больший прогресс контрнаступления ВСУ, передает «Национальная служба новостей».