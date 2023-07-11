В США заявили об отсутствии шансов на победу у Украины

19FortyFive: Украина не победит Россию, несмотря на помощь НАТО

12 июля 2023 в 08:17 Размер текста - 17 +

ВСУ не смогут победить Россию во время противостояния в зоне спецоперации, отметил Дэниел Дэвис Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Армия Украины не сможет победить Вооруженные силы России, несмотря на поставки военной техники из стран НАТО. Об этом написал бывший подполковник армии США, обозреватель 19FortyFive Дэниел Дэвис. «Cуровая правда заключается в том, что для Украины нет реального пути к военной победе ни сейчас, ни в обозримом будущем, независимо от того, сколько самолетов, танков и ракет может предоставить Запад», — отметил Дэниел Дэвис в своем материале. Он также добавил, что вступление Украины в НАТО не поможет стране выиграть противостояние с Россией. Наоборот, присоединение Украины к альянсу может поставить под угрозу всю организацию. Дэвис вспомнил, что НАТО создавалась как оборонная организация, которая бережет безопасность в Европе, а не провоцирует новые конфликты. Бывший подполковник армии США заметил, что перед контрнаступлением на Украине при поддержке НАТО были созданы передовые подразделения. Однако за все время наступления они не смогли достичь существенных успехов и выйти даже к первой линии обороны в районе Токмака. Новость по теме Главное с первого дня саммита НАТО в Вильнюсе Чтобы восстановиться после провала контрнаступления, Украине понадобится примерно 9-12 месяцев, отметил обозреватель. За это время страны НАТО будут снова отправлять стране пакеты с военной помощью, требуя успехов на поле боя. Также провал наступательной операции отдаляет Украину от вступления в альянс. В Вильнюсе 11 июля стартовал двухдневный саммит НАТО. Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывал, что на нем его страна получит четкий план вступления в альянс. Однако после первого дня заседания Зеленский сильно разочаровался, передает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Армия Украины не сможет победить Вооруженные силы России, несмотря на поставки военной техники из стран НАТО. Об этом написал бывший подполковник армии США, обозреватель 19FortyFive Дэниел Дэвис. «Cуровая правда заключается в том, что для Украины нет реального пути к военной победе ни сейчас, ни в обозримом будущем, независимо от того, сколько самолетов, танков и ракет может предоставить Запад», — отметил Дэниел Дэвис в своем материале. Он также добавил, что вступление Украины в НАТО не поможет стране выиграть противостояние с Россией. Наоборот, присоединение Украины к альянсу может поставить под угрозу всю организацию. Дэвис вспомнил, что НАТО создавалась как оборонная организация, которая бережет безопасность в Европе, а не провоцирует новые конфликты. Бывший подполковник армии США заметил, что перед контрнаступлением на Украине при поддержке НАТО были созданы передовые подразделения. Однако за все время наступления они не смогли достичь существенных успехов и выйти даже к первой линии обороны в районе Токмака. Чтобы восстановиться после провала контрнаступления, Украине понадобится примерно 9-12 месяцев, отметил обозреватель. За это время страны НАТО будут снова отправлять стране пакеты с военной помощью, требуя успехов на поле боя. Также провал наступательной операции отдаляет Украину от вступления в альянс. В Вильнюсе 11 июля стартовал двухдневный саммит НАТО. Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывал, что на нем его страна получит четкий план вступления в альянс. Однако после первого дня заседания Зеленский сильно разочаровался, передает RT.