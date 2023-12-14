14 декабря 2023

Екатеринбургский студент попал в лобовое ДТП с грузовиком. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Водителя легковушки доставили в городскую больницу Фото:

В Екатеринбурге на первом километре улицы Баритовой в ночь на 15 декабря студент на автомобиле Chevrolet попал в ДТП с грузовиком. Молодого человека занесло на встречную полосу, рассказали URA.RU очевидцы происшествия.

«Chevrolet Lanos ехал со стороны поселка Шабровский в сторону Полевского тракта, на затяжном повороте вынесло на встречку под грузовик. За рулем легковушки был студент. ДТП произошло на первом километре Баритовой», — сказал собеседник агентства. Молодого автомобилиста с переломами левой голени и левого бедра доставили в городскую больницу №36.

Корреспондент URA.RU обратился за подробной информацией в пресс-службу городского ГИБДД. В ведомстве подтвердили, что водителя иномарки доставили в больницу.

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В Екатеринбурге на первом километре улицы Баритовой в ночь на 15 декабря студент на автомобиле Chevrolet попал в ДТП с грузовиком. Молодого человека занесло на встречную полосу, рассказали URA.RU очевидцы происшествия. «Chevrolet Lanos ехал со стороны поселка Шабровский в сторону Полевского тракта, на затяжном повороте вынесло на встречку под грузовик. За рулем легковушки был студент. ДТП произошло на первом километре Баритовой», — сказал собеседник агентства. Молодого автомобилиста с переломами левой голени и левого бедра доставили в городскую больницу №36. Корреспондент URA.RU обратился за подробной информацией в пресс-службу городского ГИБДД. В ведомстве подтвердили, что водителя иномарки доставили в больницу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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