Екатеринбургский студент попал в лобовое ДТП с грузовиком. Фото

15 декабря 2023 в 02:03 Размер текста - 17 +

Водителя легковушки доставили в городскую больницу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге на первом километре улицы Баритовой в ночь на 15 декабря студент на автомобиле Chevrolet попал в ДТП с грузовиком. Молодого человека занесло на встречную полосу, рассказали URA.RU очевидцы происшествия. «Chevrolet Lanos ехал со стороны поселка Шабровский в сторону Полевского тракта, на затяжном повороте вынесло на встречку под грузовик. За рулем легковушки был студент. ДТП произошло на первом километре Баритовой», — сказал собеседник агентства. Молодого автомобилиста с переломами левой голени и левого бедра доставили в городскую больницу №36. Корреспондент URA.RU обратился за подробной информацией в пресс-службу городского ГИБДД. В ведомстве подтвердили, что водителя иномарки доставили в больницу. Фото: ИА «Ночные новости» Фото: ИА «Ночные новости»

В Екатеринбурге на первом километре улицы Баритовой в ночь на 15 декабря студент на автомобиле Chevrolet попал в ДТП с грузовиком. Молодого человека занесло на встречную полосу, рассказали URA.RU очевидцы происшествия. «Chevrolet Lanos ехал со стороны поселка Шабровский в сторону Полевского тракта, на затяжном повороте вынесло на встречку под грузовик. За рулем легковушки был студент. ДТП произошло на первом километре Баритовой», — сказал собеседник агентства. Молодого автомобилиста с переломами левой голени и левого бедра доставили в городскую больницу №36. Корреспондент URA.RU обратился за подробной информацией в пресс-службу городского ГИБДД. В ведомстве подтвердили, что водителя иномарки доставили в больницу.