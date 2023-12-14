Названы профессии с самыми быстрорастущими зарплатами в 2023 году

«Известия»: в 2023 году быстрее всего зарплаты росли у педагогов и госслужащих

15 декабря 2023 в 02:49 Размер текста - 17 +

Средние зарплаты педагогов и госслужащих выросли до 54 тысяч рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Зарплаты учителей и госслужащих стали самыми быстрорастущими по России. В 2023 году их жалованья выросли в среднем на 20,1% до 54 тысяч рублей по сравнению с прошлым годом. Об этом говорится в исследовании сервиса «Работа.ру». «Больше всего жалованье повышали в сферах образования и культуры, а также на государственной службе — на 20,1% по сравнению с 2022 годом. Год назад таким специалистам предлагали в среднем 45 тысяч, а в этом — 54 тысячи рублей», — пишет издание «Известия» со ссылкой на материал сервиса. С ростом зарплаты в 20% заняла второе место сфера бизнес-услуг. Заработная плата специалистов за год выросла с 54 тысяч до 64 тысяч рублей. По мнению гендиректора Всероссийского научно-исследовательского института труда Дмитрия Платыгина, основным драйвером роста зарплат является конкуренция на рынке. «Повышенный спрос на специалистов наблюдается в производственных отраслях, строительстве, IT-секторе и логистике», — отметил Платыгин. Во время прямого эфира президент России Владимир Путин заявил о реальном росте зарплат россиян на 8%. Также лидер государства добавил, что уровень безработицы в стране упал до 3%, составив исторический минимум.

Зарплаты учителей и госслужащих стали самыми быстрорастущими по России. В 2023 году их жалованья выросли в среднем на 20,1% до 54 тысяч рублей по сравнению с прошлым годом. Об этом говорится в исследовании сервиса «Работа.ру». «Больше всего жалованье повышали в сферах образования и культуры, а также на государственной службе — на 20,1% по сравнению с 2022 годом. Год назад таким специалистам предлагали в среднем 45 тысяч, а в этом — 54 тысячи рублей», — пишет издание «Известия» со ссылкой на материал сервиса. С ростом зарплаты в 20% заняла второе место сфера бизнес-услуг. Заработная плата специалистов за год выросла с 54 тысяч до 64 тысяч рублей. По мнению гендиректора Всероссийского научно-исследовательского института труда Дмитрия Платыгина, основным драйвером роста зарплат является конкуренция на рынке. «Повышенный спрос на специалистов наблюдается в производственных отраслях, строительстве, IT-секторе и логистике», — отметил Платыгин. Во время прямого эфира президент России Владимир Путин заявил о реальном росте зарплат россиян на 8%. Также лидер государства добавил, что уровень безработицы в стране упал до 3%, составив исторический минимум.