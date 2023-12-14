В Екатеринбурге задержали рейс в Санкт-Петербург. Скрин

15 декабря 2023 в 04:01 Размер текста - 17 +

Причина задержки рейса неизвестна Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержан рейс DP-516 авиакомпании «Победа» в Санкт-Петербург. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта. «Вылет самолета B-737 из Екатеринбурга должен был состояться 15 декабря в 06:00, а посадка в Санкт-Петербурге намечалась в 07:05 по местному времени. Рейс DP-516 задержан до 07:00», — следует из онлайн-табло Кольцово. Причина переноса рейса неизвестна. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации ответ получить не удалось. Скрин: онлайн-табло аэропорта Кольцово

В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержан рейс DP-516 авиакомпании «Победа» в Санкт-Петербург. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта. «Вылет самолета B-737 из Екатеринбурга должен был состояться 15 декабря в 06:00, а посадка в Санкт-Петербурге намечалась в 07:05 по местному времени. Рейс DP-516 задержан до 07:00», — следует из онлайн-табло Кольцово. Причина переноса рейса неизвестна. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации ответ получить не удалось.