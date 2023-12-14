Причина задержки рейса неизвестна
В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержан рейс DP-516 авиакомпании «Победа» в Санкт-Петербург. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта.
«Вылет самолета B-737 из Екатеринбурга должен был состояться 15 декабря в 06:00, а посадка в Санкт-Петербурге намечалась в 07:05 по местному времени. Рейс DP-516 задержан до 07:00», — следует из онлайн-табло Кольцово. Причина переноса рейса неизвестна.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации ответ получить не удалось.
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