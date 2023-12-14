14 декабря 2023

В Екатеринбурге задержали рейс в Санкт-Петербург. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт "Кольцово" во время снегопада. Екатеринбург, снег, аэропорт, нелетная погода, зима, непогода, впп, самолет, взлетно-посадочная полоса, взлетное поле
Причина задержки рейса неизвестна Фото:

В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержан рейс DP-516 авиакомпании «Победа» в Санкт-Петербург. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта.

«Вылет самолета B-737 из Екатеринбурга должен был состояться 15 декабря в 06:00, а посадка в Санкт-Петербурге намечалась в 07:05 по местному времени. Рейс DP-516 задержан до 07:00», — следует из онлайн-табло Кольцово. Причина переноса рейса неизвестна.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации ответ получить не удалось.

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В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержан рейс DP-516 авиакомпании «Победа» в Санкт-Петербург. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта. «Вылет самолета B-737 из Екатеринбурга должен был состояться 15 декабря в 06:00, а посадка в Санкт-Петербурге намечалась в 07:05 по местному времени. Рейс DP-516 задержан до 07:00», — следует из онлайн-табло Кольцово. Причина переноса рейса неизвестна. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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