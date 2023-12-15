Япония сделала очередной шаг против России

Минэкономики Японии объявило о введении санкций против 57 компаний из России
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Флаги иностранных государств. Челябинск, япония, флаг, флаг японии
Япония ввела против России новые санкции Фото:

Япония решила ввести запрет на импорт непромышленных алмазов из России. Уточняется, что он будет действовать с 1 января 2024 года, сообщает Минэкономики страны. Ограничения касаются 57 компаний из России.

«Вводится запрет на импорт непромышленных алмазов из РФ с 1 января 2024 года», — говорится в сообщении Минэкономики. Его содержание приводит РИА Новости. Экспортные ограничения касаются 57 компаний из РФ. Кроме того, Токио в рамках мер против РФ решило ввести санкции против компаний из Сирии, Армении, Узбекистана и других стран.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Япония решила ввести запрет на импорт непромышленных алмазов из России. Уточняется, что он будет действовать с 1 января 2024 года, сообщает Минэкономики страны. Ограничения касаются 57 компаний из России. «Вводится запрет на импорт непромышленных алмазов из РФ с 1 января 2024 года», — говорится в сообщении Минэкономики. Его содержание приводит РИА Новости. Экспортные ограничения касаются 57 компаний из РФ. Кроме того, Токио в рамках мер против РФ решило ввести санкции против компаний из Сирии, Армении, Узбекистана и других стран.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...