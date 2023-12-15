Япония сделала очередной шаг против России

Минэкономики Японии объявило о введении санкций против 57 компаний из России

15 декабря 2023 в 07:53 Размер текста - 17 +

Япония ввела против России новые санкции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Япония решила ввести запрет на импорт непромышленных алмазов из России. Уточняется, что он будет действовать с 1 января 2024 года, сообщает Минэкономики страны. Ограничения касаются 57 компаний из России. «Вводится запрет на импорт непромышленных алмазов из РФ с 1 января 2024 года», — говорится в сообщении Минэкономики. Его содержание приводит РИА Новости. Экспортные ограничения касаются 57 компаний из РФ. Кроме того, Токио в рамках мер против РФ решило ввести санкции против компаний из Сирии, Армении, Узбекистана и других стран.

Япония решила ввести запрет на импорт непромышленных алмазов из России. Уточняется, что он будет действовать с 1 января 2024 года, сообщает Минэкономики страны. Ограничения касаются 57 компаний из России. «Вводится запрет на импорт непромышленных алмазов из РФ с 1 января 2024 года», — говорится в сообщении Минэкономики. Его содержание приводит РИА Новости. Экспортные ограничения касаются 57 компаний из РФ. Кроме того, Токио в рамках мер против РФ решило ввести санкции против компаний из Сирии, Армении, Узбекистана и других стран.