Япония сделала очередной шаг против России

Япония ввела против России новые санкции
Япония решила ввести запрет на импорт непромышленных алмазов из России. Уточняется, что он будет действовать с 1 января 2024 года, сообщает Минэкономики страны. Ограничения касаются 57 компаний из России.
«Вводится запрет на импорт непромышленных алмазов из РФ с 1 января 2024 года», — говорится в сообщении Минэкономики. Его содержание приводит РИА Новости. Экспортные ограничения касаются 57 компаний из РФ. Кроме того, Токио в рамках мер против РФ решило ввести санкции против компаний из Сирии, Армении, Узбекистана и других стран.
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