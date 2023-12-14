14 декабря 2023

Суд Нового Уренгоя добавил срок наркоторговцам, пытавшимся бежать из-под стражи

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд Нового Уренгоя добавил срок наркоторговцам за попытку побега Фото:
новость из сюжета
Побег наркодилеров из-под стражи в Новом Уренгое

В Новом Уренгое (ЯНАО) в суд добавил срок наркоторговцу Юрию Брагину и его подельнику Сенаси Салиндеру, которые летом совершили побег из-под стражи, но были пойманы по горячим следам. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружного следственного управления СК РФ.

«В Новом Уренгое двое мужчин признаны виновными в попытке побега из-под стражи с применением насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов. Приговором суда виновным назначены наказания с учетом ранее вынесенных наказаний в виде 14 и 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.

В Новоуренгойском городском суде проходил судебный процесс над жителем Ноябрьска Юрием Брагиным, подозреваемым в торговле наркотиками. Тот, желая избежать наказания, договорился с Сенаси Салиндером о побеге из-под стражи и 6 июля попытка побега была осуществлена. При конвоировании из ИВС в здание суда, подельники распылили струю газа из перцового баллончика в лицо сопровождающего сотрудника полиции и скрылись. Их пребывание на свободе продлилось недолго, через несколько минут беглецы были задержаны по горячим следам.

В Ноябре суд приговорил Брагина к одиннадцати годам лишения свободы за покушение на сбыт синтетического наркотика, 13 декабря, за попытку побега из-под стражи, к прежнему сроку было добавлено еще три года. Теперь, по совокупности преступлений, Брагин проведет в колонии строгого режима 14 лет, а 22-летний Сенаси Салиндер 11 лет.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) в суд добавил срок наркоторговцу Юрию Брагину и его подельнику Сенаси Салиндеру, которые летом совершили побег из-под стражи, но были пойманы по горячим следам. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружного следственного управления СК РФ. «В Новом Уренгое двое мужчин признаны виновными в попытке побега из-под стражи с применением насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов. Приговором суда виновным назначены наказания с учетом ранее вынесенных наказаний в виде 14 и 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО. В Новоуренгойском городском суде проходил судебный процесс над жителем Ноябрьска Юрием Брагиным, подозреваемым в торговле наркотиками. Тот, желая избежать наказания, договорился с Сенаси Салиндером о побеге из-под стражи и 6 июля попытка побега была осуществлена. При конвоировании из ИВС в здание суда, подельники распылили струю газа из перцового баллончика в лицо сопровождающего сотрудника полиции и скрылись. Их пребывание на свободе продлилось недолго, через несколько минут беглецы были задержаны по горячим следам. В Ноябре суд приговорил Брагина к одиннадцати годам лишения свободы за покушение на сбыт синтетического наркотика, 13 декабря, за попытку побега из-под стражи, к прежнему сроку было добавлено еще три года. Теперь, по совокупности преступлений, Брагин проведет в колонии строгого режима 14 лет, а 22-летний Сенаси Салиндер 11 лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
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