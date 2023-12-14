Суд Нового Уренгоя добавил срок наркоторговцам, пытавшимся бежать из-под стражи

Суд Нового Уренгоя добавил срок наркоторговцам за попытку побега Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Побег наркодилеров из-под стражи в Новом Уренгое

В Новом Уренгое (ЯНАО) в суд добавил срок наркоторговцу Юрию Брагину и его подельнику Сенаси Салиндеру, которые летом совершили побег из-под стражи, но были пойманы по горячим следам. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружного следственного управления СК РФ.

«В Новом Уренгое двое мужчин признаны виновными в попытке побега из-под стражи с применением насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов. Приговором суда виновным назначены наказания с учетом ранее вынесенных наказаний в виде 14 и 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.

В Новоуренгойском городском суде проходил судебный процесс над жителем Ноябрьска Юрием Брагиным, подозреваемым в торговле наркотиками. Тот, желая избежать наказания, договорился с Сенаси Салиндером о побеге из-под стражи и 6 июля попытка побега была осуществлена. При конвоировании из ИВС в здание суда, подельники распылили струю газа из перцового баллончика в лицо сопровождающего сотрудника полиции и скрылись. Их пребывание на свободе продлилось недолго, через несколько минут беглецы были задержаны по горячим следам.

В Ноябре суд приговорил Брагина к одиннадцати годам лишения свободы за покушение на сбыт синтетического наркотика, 13 декабря, за попытку побега из-под стражи, к прежнему сроку было добавлено еще три года. Теперь, по совокупности преступлений, Брагин проведет в колонии строгого режима 14 лет, а 22-летний Сенаси Салиндер 11 лет.