Двух мигрантов лишили гражданства РФ в Челябинской области

15 декабря 2023 в 10:10 Размер текста - 17 +

Уроженцы Средней Азии не пожелали встать на воинский учет, получив гражданство РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Двух бывших иностранцев, не пожелавших встать на учет в военкомате, лишили гражданства РФ. Об этом сообщили URA.RU 15 декабря в ГУ МВД по Челябинской области. «Решение о прекращении гражданства РФ Федерации в отношении двух молодых людей 21 и 24 лет, ранее являвшихся гражданами ближнего зарубежья, принято в рамках операции „Нелегальный мигрант“. Выяснилось, что при подаче заявления на приобретение гражданства, они предоставили заведомо ложные сведения, чтобы не нести воинскую обязанность», — пояснили в пресс-службе ведомства. Соответствующее решение Центрального районного суда Челябинска молодые мигранты попытались оспорить. Однако областной суд, рассмотрев апелляцию, оставил вердикт без изменений.

Двух бывших иностранцев, не пожелавших встать на учет в военкомате, лишили гражданства РФ. Об этом сообщили URA.RU 15 декабря в ГУ МВД по Челябинской области. «Решение о прекращении гражданства РФ Федерации в отношении двух молодых людей 21 и 24 лет, ранее являвшихся гражданами ближнего зарубежья, принято в рамках операции „Нелегальный мигрант“. Выяснилось, что при подаче заявления на приобретение гражданства, они предоставили заведомо ложные сведения, чтобы не нести воинскую обязанность», — пояснили в пресс-службе ведомства. Соответствующее решение Центрального районного суда Челябинска молодые мигранты попытались оспорить. Однако областной суд, рассмотрев апелляцию, оставил вердикт без изменений.