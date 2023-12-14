14 декабря 2023

Двух мигрантов лишили гражданства РФ в Челябинской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Гастарбайтеры. УФМС. Мигранты. Челябинск., мигранты, гастарбайтеры
Уроженцы Средней Азии не пожелали встать на воинский учет, получив гражданство РФ Фото:

Двух бывших иностранцев, не пожелавших встать на учет в военкомате, лишили гражданства РФ. Об этом сообщили URA.RU 15 декабря в ГУ МВД по Челябинской области.

«Решение о прекращении гражданства РФ Федерации в отношении двух молодых людей 21 и 24 лет, ранее являвшихся гражданами ближнего зарубежья, принято в рамках операции „Нелегальный мигрант“. Выяснилось, что при подаче заявления на приобретение гражданства, они предоставили заведомо ложные сведения, чтобы не нести воинскую обязанность», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Соответствующее решение Центрального районного суда Челябинска молодые мигранты попытались оспорить. Однако областной суд, рассмотрев апелляцию, оставил вердикт без изменений.

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Двух бывших иностранцев, не пожелавших встать на учет в военкомате, лишили гражданства РФ. Об этом сообщили URA.RU 15 декабря в ГУ МВД по Челябинской области. «Решение о прекращении гражданства РФ Федерации в отношении двух молодых людей 21 и 24 лет, ранее являвшихся гражданами ближнего зарубежья, принято в рамках операции „Нелегальный мигрант“. Выяснилось, что при подаче заявления на приобретение гражданства, они предоставили заведомо ложные сведения, чтобы не нести воинскую обязанность», — пояснили в пресс-службе ведомства. Соответствующее решение Центрального районного суда Челябинска молодые мигранты попытались оспорить. Однако областной суд, рассмотрев апелляцию, оставил вердикт без изменений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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