Двух мигрантов лишили гражданства РФ в Челябинской области

Двух бывших иностранцев, не пожелавших встать на учет в военкомате, лишили гражданства РФ. Об этом сообщили URA.RU 15 декабря в ГУ МВД по Челябинской области.
«Решение о прекращении гражданства РФ Федерации в отношении двух молодых людей 21 и 24 лет, ранее являвшихся гражданами ближнего зарубежья, принято в рамках операции „Нелегальный мигрант“. Выяснилось, что при подаче заявления на приобретение гражданства, они предоставили заведомо ложные сведения, чтобы не нести воинскую обязанность», — пояснили в пресс-службе ведомства.
Соответствующее решение Центрального районного суда Челябинска молодые мигранты попытались оспорить. Однако областной суд, рассмотрев апелляцию, оставил вердикт без изменений.
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