Законопроект о запрете телефонов в школах испугал свердловских учителей

15 декабря 2023 в 12:20 Размер текста - 17 +

Школьники будут сдавать телефоны во время уроков Фото: Игорь Пантин © URA.RU Законопроект Госдумы РФ о запрете телефонов в школах заставил переживать свердловских учителей. Они опасаются, что в случае порчи имущества или утери, материальную ответственность возложат на преподавателей. Своими тревогами с журналистом URA.RU поделились учителя на анонимных условиях. «Сам законопроект преподавателями и директорами принят положительно. Ведь теперь школьники будут заниматься учебным процессом, а не отвлекаться на гаджеты. А это, в свою очередь, дисциплина, которая и должна быть в школах. Однако у педагогов есть и опасения, и они связаны с одним вопросом: кто будет нести материальную ответственность в случае порчи имущества?» — сказала учитель химии одной из школ Екатеринбурга. По словам учителя русского языка общеобразовательной школы в Березовском, претензии к педагогам могут поступать и от родителей. «Взрослые переживают за своих детей. А вдруг будет какой-то срочный вопрос, например, прием лекарств, а ребенок не сможет вовремя ответить. Тогда родители начнут написать и звонить учителям. Педагоги не могут постоянно отвлекаться на звонки, и, соответственно, родители начнут жаловаться на классных руководителей. Поэтому данное предложение Госдумы РФ несет и свои негативные нюансы, поэтому все детали должны быть проработаны», — отметил педагог. Редакция URA.RU направила запрос в министерство образования и молодежной политики Свердловской области. На момент публикации новости ответ не поступил. Госдума приняла закон о запрете телефонов в школах. Документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности. Согласно ему, пользоваться телефонами запрещено «во время проведения учебных занятий». Исключение сделано только для экстренных ситуаций, включая случаи «возникновения угрозы жизни или здоровью» учеников и педагогов. Закон вступит в силу со дня официального опубликования. Перед этим его должен подписать президент России Владимир Путин. В случае принятия документа в осеннюю сессию он начнет действовать в январе 2024 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Законопроект Госдумы РФ о запрете телефонов в школах заставил переживать свердловских учителей. Они опасаются, что в случае порчи имущества или утери, материальную ответственность возложат на преподавателей. Своими тревогами с журналистом URA.RU поделились учителя на анонимных условиях. «Сам законопроект преподавателями и директорами принят положительно. Ведь теперь школьники будут заниматься учебным процессом, а не отвлекаться на гаджеты. А это, в свою очередь, дисциплина, которая и должна быть в школах. Однако у педагогов есть и опасения, и они связаны с одним вопросом: кто будет нести материальную ответственность в случае порчи имущества?» — сказала учитель химии одной из школ Екатеринбурга. По словам учителя русского языка общеобразовательной школы в Березовском, претензии к педагогам могут поступать и от родителей. «Взрослые переживают за своих детей. А вдруг будет какой-то срочный вопрос, например, прием лекарств, а ребенок не сможет вовремя ответить. Тогда родители начнут написать и звонить учителям. Педагоги не могут постоянно отвлекаться на звонки, и, соответственно, родители начнут жаловаться на классных руководителей. Поэтому данное предложение Госдумы РФ несет и свои негативные нюансы, поэтому все детали должны быть проработаны», — отметил педагог. Редакция URA.RU направила запрос в министерство образования и молодежной политики Свердловской области. На момент публикации новости ответ не поступил. Госдума приняла закон о запрете телефонов в школах. Документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности. Согласно ему, пользоваться телефонами запрещено «во время проведения учебных занятий». Исключение сделано только для экстренных ситуаций, включая случаи «возникновения угрозы жизни или здоровью» учеников и педагогов. Закон вступит в силу со дня официального опубликования. Перед этим его должен подписать президент России Владимир Путин. В случае принятия документа в осеннюю сессию он начнет действовать в январе 2024 года.