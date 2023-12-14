14 декабря 2023

Законопроект о запрете телефонов в школах испугал свердловских учителей

© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Москва, ребенок, телефон, интернет, мобильник, игра
Школьники будут сдавать телефоны во время уроков Фото:

Законопроект Госдумы РФ о запрете телефонов в школах заставил переживать свердловских учителей. Они опасаются, что в случае порчи имущества или утери, материальную ответственность возложат на преподавателей. Своими тревогами с журналистом URA.RU поделились учителя на анонимных условиях.

«Сам законопроект преподавателями и директорами принят положительно. Ведь теперь школьники будут заниматься учебным процессом, а не отвлекаться на гаджеты. А это, в свою очередь, дисциплина, которая и должна быть в школах. Однако у педагогов есть и опасения, и они связаны с одним вопросом: кто будет нести материальную ответственность в случае порчи имущества?» — сказала учитель химии одной из школ Екатеринбурга.

По словам учителя русского языка общеобразовательной школы в Березовском, претензии к педагогам могут поступать и от родителей. «Взрослые переживают за своих детей. А вдруг будет какой-то срочный вопрос, например, прием лекарств, а ребенок не сможет вовремя ответить. Тогда родители начнут написать и звонить учителям. Педагоги не могут постоянно отвлекаться на звонки, и, соответственно, родители начнут жаловаться на классных руководителей. Поэтому данное предложение Госдумы РФ несет и свои негативные нюансы, поэтому все детали должны быть проработаны», — отметил педагог.

Редакция URA.RU направила запрос в министерство образования и молодежной политики Свердловской области. На момент публикации новости ответ не поступил.

Госдума приняла закон о запрете телефонов в школах. Документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности. Согласно ему, пользоваться телефонами запрещено «во время проведения учебных занятий». Исключение сделано только для экстренных ситуаций, включая случаи «возникновения угрозы жизни или здоровью» учеников и педагогов. Закон вступит в силу со дня официального опубликования. Перед этим его должен подписать президент России Владимир Путин. В случае принятия документа в осеннюю сессию он начнет действовать в январе 2024 года.

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Законопроект Госдумы РФ о запрете телефонов в школах заставил переживать свердловских учителей. Они опасаются, что в случае порчи имущества или утери, материальную ответственность возложат на преподавателей. Своими тревогами с журналистом URA.RU поделились учителя на анонимных условиях. «Сам законопроект преподавателями и директорами принят положительно. Ведь теперь школьники будут заниматься учебным процессом, а не отвлекаться на гаджеты. А это, в свою очередь, дисциплина, которая и должна быть в школах. Однако у педагогов есть и опасения, и они связаны с одним вопросом: кто будет нести материальную ответственность в случае порчи имущества?» — сказала учитель химии одной из школ Екатеринбурга. По словам учителя русского языка общеобразовательной школы в Березовском, претензии к педагогам могут поступать и от родителей. «Взрослые переживают за своих детей. А вдруг будет какой-то срочный вопрос, например, прием лекарств, а ребенок не сможет вовремя ответить. Тогда родители начнут написать и звонить учителям. Педагоги не могут постоянно отвлекаться на звонки, и, соответственно, родители начнут жаловаться на классных руководителей. Поэтому данное предложение Госдумы РФ несет и свои негативные нюансы, поэтому все детали должны быть проработаны», — отметил педагог. Редакция URA.RU направила запрос в министерство образования и молодежной политики Свердловской области. На момент публикации новости ответ не поступил. Госдума приняла закон о запрете телефонов в школах. Документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности. Согласно ему, пользоваться телефонами запрещено «во время проведения учебных занятий». Исключение сделано только для экстренных ситуаций, включая случаи «возникновения угрозы жизни или здоровью» учеников и педагогов. Закон вступит в силу со дня официального опубликования. Перед этим его должен подписать президент России Владимир Путин. В случае принятия документа в осеннюю сессию он начнет действовать в январе 2024 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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