В ХМАО в ДТП на автодороге Сургут-Нижневартовск пострадали четыре человека

15 декабря 2023 в 11:17 Размер текста - 17 +

В ХМАО на 31-м километре автодороги Сургут-Нижневартовск столкнулись два грузовика и газель Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU (фото из архива) В ХМАО на 31-м километре автодороги Сургут-Нижневартовск столкнулись два грузовика и газель. В результате ДТП водитель одного из грузовиков, два его пассажира и водитель газели получили травмы. Об этом сообщила Госавтоинспекция Югры в своем telegram-канале.



«14 декабря в 09:23 на 31 км автодороги „Сургут-Нижневартовск“ в Сургутском районе, водитель автомобиля ГАЗ не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с транспортным средством „Луидор“. От удара последнее столкнулось с ГАЗ», — говорится в сообщении.



В результате ДТП водитель и два пассажира «Луидор», а также водитель ГАЗ получили травмы. Предварительно, водитель газели не учел дорожно-метеорологические условия.



Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске женщина-водитель не справилась с управлением автомобиля и наехала на опору ЛЭП. В результате ДТП вартовчанка погибла.

В ХМАО на 31-м километре автодороги Сургут-Нижневартовск столкнулись два грузовика и газель. В результате ДТП водитель одного из грузовиков, два его пассажира и водитель газели получили травмы. Об этом сообщила Госавтоинспекция Югры в своем telegram-канале. «14 декабря в 09:23 на 31 км автодороги „Сургут-Нижневартовск“ в Сургутском районе, водитель автомобиля ГАЗ не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с транспортным средством „Луидор“. От удара последнее столкнулось с ГАЗ», — говорится в сообщении. В результате ДТП водитель и два пассажира «Луидор», а также водитель ГАЗ получили травмы. Предварительно, водитель газели не учел дорожно-метеорологические условия. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске женщина-водитель не справилась с управлением автомобиля и наехала на опору ЛЭП. В результате ДТП вартовчанка погибла.