В ХМАО в ДТП на автодороге Сургут-Нижневартовск пострадали четыре человека

В ХМАО на 31-м километре автодороги Сургут-Нижневартовск столкнулись два грузовика и газель. В результате ДТП водитель одного из грузовиков, два его пассажира и водитель газели получили травмы. Об этом сообщила Госавтоинспекция Югры в своем telegram-канале.
«14 декабря в 09:23 на 31 км автодороги „Сургут-Нижневартовск“ в Сургутском районе, водитель автомобиля ГАЗ не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с транспортным средством „Луидор“. От удара последнее столкнулось с ГАЗ», — говорится в сообщении.
В результате ДТП водитель и два пассажира «Луидор», а также водитель ГАЗ получили травмы. Предварительно, водитель газели не учел дорожно-метеорологические условия.
Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске женщина-водитель не справилась с управлением автомобиля и наехала на опору ЛЭП. В результате ДТП вартовчанка погибла.
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