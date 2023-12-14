14 декабря 2023

В ХМАО в ДТП на автодороге Сургут-Нижневартовск пострадали четыре человека

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО на 31-м километре автодороги Сургут-Нижневартовск столкнулись два грузовика и газель Фото:

В ХМАО на 31-м километре автодороги Сургут-Нижневартовск столкнулись два грузовика и газель. В результате ДТП водитель одного из грузовиков, два его пассажира и водитель газели получили травмы. Об этом сообщила Госавтоинспекция Югры в своем telegram-канале.

«14 декабря в 09:23 на 31 км автодороги „Сургут-Нижневартовск“ в Сургутском районе, водитель автомобиля ГАЗ не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с транспортным средством „Луидор“. От удара последнее столкнулось с ГАЗ», — говорится в сообщении.

В результате ДТП водитель и два пассажира «Луидор», а также водитель ГАЗ получили травмы. Предварительно, водитель газели не учел дорожно-метеорологические условия.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске женщина-водитель не справилась с управлением автомобиля и наехала на опору ЛЭП. В результате ДТП вартовчанка погибла.

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В ХМАО на 31-м километре автодороги Сургут-Нижневартовск столкнулись два грузовика и газель. В результате ДТП водитель одного из грузовиков, два его пассажира и водитель газели получили травмы. Об этом сообщила Госавтоинспекция Югры в своем telegram-канале. «14 декабря в 09:23 на 31 км автодороги „Сургут-Нижневартовск“ в Сургутском районе, водитель автомобиля ГАЗ не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с транспортным средством „Луидор“. От удара последнее столкнулось с ГАЗ», — говорится в сообщении. В результате ДТП водитель и два пассажира «Луидор», а также водитель ГАЗ получили травмы. Предварительно, водитель газели не учел дорожно-метеорологические условия. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске женщина-водитель не справилась с управлением автомобиля и наехала на опору ЛЭП. В результате ДТП вартовчанка погибла.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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