В Челябинской области увеличат поддержку промышленности, транспорта и IT

15 декабря 2023 в 11:09 Размер текста - 17 +

Павел Шиляев сообщил об увеличении помощи предприятиям региона Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинской области поправки в бюджет 2024 года увеличивают поддержку промышленности, транспорта и информационных технологий. Поправки рассмотрели на заседании комитета по промышленной политике заксобрания региона, сообщили URA.RU 15 декабря в пресс-службе ЗСО. «Ко второму чтению проекта бюджета от главы региона Алексея Текслера поступили поправки. Они увеличивают в 2024 году финансирование ряда госпрограмм. На 438 млн рублей увеличлась поддержка промышленности. Заводам компенсируют затраты на лизинг станков и оборудования, на уплату процентов по кредитам, взятым для реализации новых инвестиционных проектов», — прокомментировал председатель комитета по промышленной политике Павел Шиляев. Кроме того, в проекте бюджета на 2024 год предусмотрено около 35 млрд рублей на поддержку транспортной отрасли. Речь идет как о покупке нового подвижного состава, так и о развитии инфраструктуры. Для строительства метротрама в Челябинске выделят 20 млрд рублей. На 587 млн рублей увеличилась поддерка развития информационного общества. Также выросли объемы Усредств на формирование ИТ-инфраструктуры в школах и детсадах — на 111,7 млн рублей.

В Челябинской области поправки в бюджет 2024 года увеличивают поддержку промышленности, транспорта и информационных технологий. Поправки рассмотрели на заседании комитета по промышленной политике заксобрания региона, сообщили URA.RU 15 декабря в пресс-службе ЗСО. «Ко второму чтению проекта бюджета от главы региона Алексея Текслера поступили поправки. Они увеличивают в 2024 году финансирование ряда госпрограмм. На 438 млн рублей увеличлась поддержка промышленности. Заводам компенсируют затраты на лизинг станков и оборудования, на уплату процентов по кредитам, взятым для реализации новых инвестиционных проектов», — прокомментировал председатель комитета по промышленной политике Павел Шиляев. Кроме того, в проекте бюджета на 2024 год предусмотрено около 35 млрд рублей на поддержку транспортной отрасли. Речь идет как о покупке нового подвижного состава, так и о развитии инфраструктуры. Для строительства метротрама в Челябинске выделят 20 млрд рублей. На 587 млн рублей увеличилась поддерка развития информационного общества. Также выросли объемы Усредств на формирование ИТ-инфраструктуры в школах и детсадах — на 111,7 млн рублей.