14 декабря 2023

На курганском перекрестке таксист врезался в кроссовер. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Неработающий светофор. Курган, пешеходный переход, аварийный комиссар, дтп, авария, аварком
В Кургане на перекрестке Гоголя-Савельева произошло ДТП Фото:

Водитель курганского такси врезался в кроссовер на перекрестке Гоголя-Савельева. Об этом URA.RU сообщили в городском отделе ГИБДД.

«Произошло столкновение автомобиля Lada Granta, <…> который двигался по улице Гоголя, и проезжавшего регулируемый перекресток улиц Гоголя — Савельева, в прямом направлении на желтый сигнал, с двигавшимся со встречного направления и совершавшим поворот <…> на улицу Савельева автомобилем Mitsubishi ASX», — рассказали в полиции. Один человек получил травмы. На отечественном автомобиле были аксессуары такси.

ДТП произошло 14 декабря после четырех часов вечера. Водитель кроссовера поворачивал налево и из-за автобуса не увидел быстро приближающийся седан. Водитель такси Lada пытался проскочить перекресток на желтый свет и врезался в иномарку, пассажирка ASX получила телесные повреждения. Обстоятельства аварии выясняются, рассказали в Госавтоинспекции.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане светофоры и «лежачие полицейские» сократили число аварий. Госавтоинспекция заявила, что за несколько лет статистика ДТП сократилась в два раза.

В Кургане водитель такси врезался в кроссовер
В Кургане водитель такси врезался в кроссовер
В ДТП с такси травмы получила пассажир кроссовера
В ДТП с такси травмы получила пассажир кроссовера

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Водитель курганского такси врезался в кроссовер на перекрестке Гоголя-Савельева. Об этом URA.RU сообщили в городском отделе ГИБДД. «Произошло столкновение автомобиля Lada Granta, <…> который двигался по улице Гоголя, и проезжавшего регулируемый перекресток улиц Гоголя — Савельева, в прямом направлении на желтый сигнал, с двигавшимся со встречного направления и совершавшим поворот <…> на улицу Савельева автомобилем Mitsubishi ASX», — рассказали в полиции. Один человек получил травмы. На отечественном автомобиле были аксессуары такси. ДТП произошло 14 декабря после четырех часов вечера. Водитель кроссовера поворачивал налево и из-за автобуса не увидел быстро приближающийся седан. Водитель такси Lada пытался проскочить перекресток на желтый свет и врезался в иномарку, пассажирка ASX получила телесные повреждения. Обстоятельства аварии выясняются, рассказали в Госавтоинспекции. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане светофоры и «лежачие полицейские» сократили число аварий. Госавтоинспекция заявила, что за несколько лет статистика ДТП сократилась в два раза.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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