На курганском перекрестке таксист врезался в кроссовер. Фото, видео

15 декабря 2023 в 11:31 Размер текста - 17 +

В Кургане на перекрестке Гоголя-Савельева произошло ДТП Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Водитель курганского такси врезался в кроссовер на перекрестке Гоголя-Савельева. Об этом URA.RU сообщили в городском отделе ГИБДД. «Произошло столкновение автомобиля Lada Granta, <…> который двигался по улице Гоголя, и проезжавшего регулируемый перекресток улиц Гоголя — Савельева, в прямом направлении на желтый сигнал, с двигавшимся со встречного направления и совершавшим поворот <…> на улицу Савельева автомобилем Mitsubishi ASX», — рассказали в полиции. Один человек получил травмы. На отечественном автомобиле были аксессуары такси. ДТП произошло 14 декабря после четырех часов вечера. Водитель кроссовера поворачивал налево и из-за автобуса не увидел быстро приближающийся седан. Водитель такси Lada пытался проскочить перекресток на желтый свет и врезался в иномарку, пассажирка ASX получила телесные повреждения. Обстоятельства аварии выясняются, рассказали в Госавтоинспекции. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане светофоры и «лежачие полицейские» сократили число аварий. Госавтоинспекция заявила, что за несколько лет статистика ДТП сократилась в два раза. В Кургане водитель такси врезался в кроссовер фото: ОГИБДД УМВД РФ по Курганской области В ДТП с такси травмы получила пассажир кроссовера фото: ОГИБДД УМВД РФ по Курганской области

Водитель курганского такси врезался в кроссовер на перекрестке Гоголя-Савельева. Об этом URA.RU сообщили в городском отделе ГИБДД. «Произошло столкновение автомобиля Lada Granta, <…> который двигался по улице Гоголя, и проезжавшего регулируемый перекресток улиц Гоголя — Савельева, в прямом направлении на желтый сигнал, с двигавшимся со встречного направления и совершавшим поворот <…> на улицу Савельева автомобилем Mitsubishi ASX», — рассказали в полиции. Один человек получил травмы. На отечественном автомобиле были аксессуары такси. ДТП произошло 14 декабря после четырех часов вечера. Водитель кроссовера поворачивал налево и из-за автобуса не увидел быстро приближающийся седан. Водитель такси Lada пытался проскочить перекресток на желтый свет и врезался в иномарку, пассажирка ASX получила телесные повреждения. Обстоятельства аварии выясняются, рассказали в Госавтоинспекции. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане светофоры и «лежачие полицейские» сократили число аварий. Госавтоинспекция заявила, что за несколько лет статистика ДТП сократилась в два раза.