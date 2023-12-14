Челябинцы определились, где проведут новогодние каникулы

SuperJob: 19% челябинцев проведут новогодние каникулы на работе

15 декабря 2023 в 11:37 Размер текста - 17 +

40% челябинцев проведут новогодние дни дома в кругу семьи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске 40% горожан проведут большую часть январских каникул дома, 7% в гостях, а 19% на работе, в основном работать планируют мужчины до 34 лет, сообщается в исследовании аналитиков. «40% челябинцев проведут бо?льшую часть январских каникул дома. 7% будут отдыхать на даче. 7% — в гостях у друзей и родственников. Путешествие по России планируют 5% респондентов. 2 из 100 поедет за границу. 19% горожан будут работать в праздники», — сообщили специалисты сервиса SuperJob. Аналитики отметили, среди опрашиваемых экономически активных челябинцев, работать в первой декаде января планируют мужчины моложе 34 лет. К данной категории граждан относятся рабочие и инженеры непрерывно действующих производств, врачи, журналисты, работники ЖКХ, торговли, сотрудники полиции, водители, а также персонал гостиниц.

В Челябинске 40% горожан проведут большую часть январских каникул дома, 7% в гостях, а 19% на работе, в основном работать планируют мужчины до 34 лет, сообщается в исследовании аналитиков. «40% челябинцев проведут бо?льшую часть январских каникул дома. 7% будут отдыхать на даче. 7% — в гостях у друзей и родственников. Путешествие по России планируют 5% респондентов. 2 из 100 поедет за границу. 19% горожан будут работать в праздники», — сообщили специалисты сервиса SuperJob. Аналитики отметили, среди опрашиваемых экономически активных челябинцев, работать в первой декаде января планируют мужчины моложе 34 лет. К данной категории граждан относятся рабочие и инженеры непрерывно действующих производств, врачи, журналисты, работники ЖКХ, торговли, сотрудники полиции, водители, а также персонал гостиниц.