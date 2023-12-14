Ямальские мэры отреагировали на заявления Путина

В ЯНАО мэры дали новые обещания после «Прямой линии» Путина

Главы муниципалитетов ЯНАО отреагировали на заявления Владимира Путина Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Прямая линия с Путиным 14 декабря 2023 года

Главы муниципалитетов ЯНАО выразили поддержку по основным тезисам президента РФ Владимира Путина, озвученным в ходе «Прямой линии» 14 декабря. Своим мнением окружные мэры поделились в социальных сетях, кто-то отметил для себя направления в работе, а глава Салехарда Алексей Титовский дал себе новые обещания. Подробнее о реакциях глав администраций читайте в материале URA.RU.

Алексей Титовский дал себе новое обещание

Алексей Титовский по итогам «Прямой линии» планирует усилить социальную работу. Он пообещал тщательно изучить все вопросы, поступившие в адрес президента РФ от салехардцев и проанализировать их с Общероссийским народным фронтом. Уже сейчас мэр дал поручение заняться правами маломобильных граждан. Не остановится и работа по поддержке военнослужащих в зоне специальной военной операции. «Лично для себя отметил слова Владимира Путина о необходимости ставить амбициозные цели и идти к ним через все обстоятельства — так и будем делать», — дал себе обещание Титовский.

Дмитрий Жаромских рассказал о волонтерах

Глава Надымского района Дмитрий Жаромских сообщил о мерах поддержки бойцов СВО. «На последней встрече получил запрос о сборе гуманитарной помощи от медика Елены Морозовой, она добровольно приняла решение отправиться в зону специальной военной операции, а совсем недавно мы приветствовали ее на надымской земле», — написал Жаромских в своем telegram-канале. Общественники района изготавливают маскировочные сети,активно участвуют в патриотической работе.

Андрей Воронов сообщил о поддержке военнослужащих

Мэр газовой столицы Андрей Воронов тоже обратил внимание на поддержку военнослужащих и их семей. На личные средства, собранные сотрудниками мэрии, будет приобретен погрузчик для бойцов саперных подразделения. В работе находятся еще несколько заказов от земляков-военнослужащих, все будут выполняться.

Олег Попов и Иван Сакал отметили поддержку президента РФ

Глава администрации Шурышкарского района Олег Попов отметил развитие малого и среднего предпринимательства. «В этом направлении делается многое: масштабная финансовая поддержка, открытие новых торговых площадей, создание условий для размещения нестационарных торговых объектов», — написал глава района в Telegram. А мэр Приуральского района Иван Сакал отметил поддержку курса, заданного Путиным.

Президент России Владимир Путин отвечал на вопросы россиян в ходе «Прямой линии» 14 декабря. За 4 часа он ответил на десятки вопросов и обозначил основные направления развития страны.

