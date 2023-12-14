14 декабря 2023

Главный прокурор Пермского края получил выговор от начальства

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание коллегии Генеральной прокуратуры Российской Федерации по итогам работы в первом полугодии 2019 г. Москва, прокурор, погоны
В Москве недовольны работой главного пермского прокурора Павла Бухтоярова Фото:

Прокурор Пермского края Павел Бухтояров получил строгий выговор от Генпрокуратуры РФ. Об этом URA.RU сообщил источник в надзорном ведомстве.

«В краевой прокуратуре проводилась проверка из Москвы. По ее результатам строгий выговор получил главный прокурор Пермского края Павел Бухтояров. В работе его ведомства было обнаружено множество серьезных недочетов», — рассказал собеседник агентства.

По словам другого источника, выговор получили и подчиненные Бухтоярова. В силовых кругах предполагают, что это может быть связано с концессионным соглашением по строительству онкоцентра в Перми. Сейчас Генпрокуратура оспаривает его в суде. URA.RU направило запрос в пресс-службу Генеральной прокуратуры Российской Федерации. На момент публикации материала ответ не был получен.

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Прокурор Пермского края Павел Бухтояров получил строгий выговор от Генпрокуратуры РФ. Об этом URA.RU сообщил источник в надзорном ведомстве. «В краевой прокуратуре проводилась проверка из Москвы. По ее результатам строгий выговор получил главный прокурор Пермского края Павел Бухтояров. В работе его ведомства было обнаружено множество серьезных недочетов», — рассказал собеседник агентства. По словам другого источника, выговор получили и подчиненные Бухтоярова. В силовых кругах предполагают, что это может быть связано с концессионным соглашением по строительству онкоцентра в Перми. Сейчас Генпрокуратура оспаривает его в суде. URA.RU направило запрос в пресс-службу Генеральной прокуратуры Российской Федерации. На момент публикации материала ответ не был получен.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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