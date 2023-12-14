Главный прокурор Пермского края получил выговор от начальства

Прокурор Пермского края Павел Бухтояров получил строгий выговор от Генпрокуратуры РФ. Об этом URA.RU сообщил источник в надзорном ведомстве.
«В краевой прокуратуре проводилась проверка из Москвы. По ее результатам строгий выговор получил главный прокурор Пермского края Павел Бухтояров. В работе его ведомства было обнаружено множество серьезных недочетов», — рассказал собеседник агентства.
По словам другого источника, выговор получили и подчиненные Бухтоярова. В силовых кругах предполагают, что это может быть связано с концессионным соглашением по строительству онкоцентра в Перми. Сейчас Генпрокуратура оспаривает его в суде. URA.RU направило запрос в пресс-службу Генеральной прокуратуры Российской Федерации. На момент публикации материала ответ не был получен.
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