14 декабря 2023

Спор о новом онкоцентре Перми по требованию Генпрокуратуры рассмотрит ВС РФ

Генпрокуратура требует признать незаконной концессию по онкоцентру в Перми
© Служба новостей «URA.RU»
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Коллегия прокуратуры Челябинской области. Челябинск, прокурор, прокуратура, полковник, погон
Прокуроры дошли до Верховного суда в споре оо онкоцентре в Перми Фото:

Генеральная прокуратура в Верховном суде РФ пытается оспорить решения нижестоящих инстанций о законности кассационного соглашения на строительство онкоцентра в Перми. Кассационное представление поступило в ВС 14 декабря.

«Надзорное ведомство требует признать концессионное соглашение на строительство онкоцентра в Перми за 32,3 млрд рублей незаконным. В Верховный суд РФ 14 декабря поступило кассационное представление», — пишет портал Properm. Ранее Арбитражный суд Пермского края отказал прокуратуре в признании ничтожным соглашения о строительстве онкоцентра.

Соглашение о постройке онкологического центра было подписано властями Пермского края с ООО «Клиника инновационных исследований» летом 2022 года. Планировалось, что в семиэтажном здании разместят хирургический круглосуточный стационар, оперблок с отделениями реанимации и интенсивной терапии, химиотерапевтический гематологический центр, радиологический стационар. Также здесь должен заработать консультативно-диагностический блок на 450 посещений за смену и пансионат на 120 мест. Под строительство объекта выделено 12 гектаров на улице Маршала Жукова возле жилого микрорайона «Камская Долина».

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Генеральная прокуратура в Верховном суде РФ пытается оспорить решения нижестоящих инстанций о законности кассационного соглашения на строительство онкоцентра в Перми. Кассационное представление поступило в ВС 14 декабря. «Надзорное ведомство требует признать концессионное соглашение на строительство онкоцентра в Перми за 32,3 млрд рублей незаконным. В Верховный суд РФ 14 декабря поступило кассационное представление», — пишет портал Properm. Ранее Арбитражный суд Пермского края отказал прокуратуре в признании ничтожным соглашения о строительстве онкоцентра. Соглашение о постройке онкологического центра было подписано властями Пермского края с ООО «Клиника инновационных исследований» летом 2022 года. Планировалось, что в семиэтажном здании разместят хирургический круглосуточный стационар, оперблок с отделениями реанимации и интенсивной терапии, химиотерапевтический гематологический центр, радиологический стационар. Также здесь должен заработать консультативно-диагностический блок на 450 посещений за смену и пансионат на 120 мест. Под строительство объекта выделено 12 гектаров на улице Маршала Жукова возле жилого микрорайона «Камская Долина».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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