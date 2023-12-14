Спор о новом онкоцентре Перми по требованию Генпрокуратуры рассмотрит ВС РФ

Генеральная прокуратура в Верховном суде РФ пытается оспорить решения нижестоящих инстанций о законности кассационного соглашения на строительство онкоцентра в Перми. Кассационное представление поступило в ВС 14 декабря.
«Надзорное ведомство требует признать концессионное соглашение на строительство онкоцентра в Перми за 32,3 млрд рублей незаконным. В Верховный суд РФ 14 декабря поступило кассационное представление», — пишет портал Properm. Ранее Арбитражный суд Пермского края отказал прокуратуре в признании ничтожным соглашения о строительстве онкоцентра.
Соглашение о постройке онкологического центра было подписано властями Пермского края с ООО «Клиника инновационных исследований» летом 2022 года. Планировалось, что в семиэтажном здании разместят хирургический круглосуточный стационар, оперблок с отделениями реанимации и интенсивной терапии, химиотерапевтический гематологический центр, радиологический стационар. Также здесь должен заработать консультативно-диагностический блок на 450 посещений за смену и пансионат на 120 мест. Под строительство объекта выделено 12 гектаров на улице Маршала Жукова возле жилого микрорайона «Камская Долина».
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