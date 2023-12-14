14 декабря 2023

Тюменские застройщики готовятся отбиваться от волны новых клиентов

Тюменские девелоперские компании прогнозируют новый рост спроса на квартиры
© Служба новостей «URA.RU»
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В ноябре спрос на новостройки вместо ожидаемого снижения показал рост в среднем на 10% Фото:

Тюменские застройщики прогнозируют начало новой волны ажиотажного спроса на квартиры в строящихся домах. Об этом URA.RU рассказал источник в региональном риэлторском сообществе.

«Ждут нового валового спроса, как было в октябре. Мы знаем из бесед со строителями, что ноябрь вместо ожидаемого многими оттока клиентов наоборот показал рост на 10 процентов в среднем. А сейчас, когда идет речь об очередном повышении ключевой ставки, в прогнозах все чаще говорят об очередном ажиотаже», — пояснил источник URA.RU.

Повышенный интерес тюменцев к новому жилью агентству подтвердили сами застройщики. По словам главного специалиста по работе с банками ГК «Меридиан» Екатерины Чайковской, об этом говорит рост количества ипотечных сделок. «Снижения выдачи ипотеки в ноябре не наблюдаем. Даже, наоборот, если сравнивать этот месяц в предыдущим, то прирост составил 6%. Более того, если сравнивать доли с аналогичным периодом прошлого года, то также видим небольшой прирост в пределах 3%», — сообщила в беседе с URA.RU Чайковская.

Ранее агентство рассказало, что недвижимость в Тюмени продолжает расти в цене. Причем дорожают как городские квартиры, так и загородная недвижимость.

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Тюменские застройщики прогнозируют начало новой волны ажиотажного спроса на квартиры в строящихся домах. Об этом URA.RU рассказал источник в региональном риэлторском сообществе. «Ждут нового валового спроса, как было в октябре. Мы знаем из бесед со строителями, что ноябрь вместо ожидаемого многими оттока клиентов наоборот показал рост на 10 процентов в среднем. А сейчас, когда идет речь об очередном повышении ключевой ставки, в прогнозах все чаще говорят об очередном ажиотаже», — пояснил источник URA.RU. Повышенный интерес тюменцев к новому жилью агентству подтвердили сами застройщики. По словам главного специалиста по работе с банками ГК «Меридиан» Екатерины Чайковской, об этом говорит рост количества ипотечных сделок. «Снижения выдачи ипотеки в ноябре не наблюдаем. Даже, наоборот, если сравнивать этот месяц в предыдущим, то прирост составил 6%. Более того, если сравнивать доли с аналогичным периодом прошлого года, то также видим небольшой прирост в пределах 3%», — сообщила в беседе с URA.RU Чайковская. Ранее агентство рассказало, что недвижимость в Тюмени продолжает расти в цене. Причем дорожают как городские квартиры, так и загородная недвижимость.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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