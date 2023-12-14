Шеф-повара Екатеринбурга показали варианты подачи икры в Новый год. Фото

15 декабря 2023 в 13:10 Размер текста - 17 +

Щучью икру ценят за консистенцию и отсутствие привкуса рыбы Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге стартовал заключительный гастрофестиваль 2023 года «Вся жизнь — икра!». Он продлится с 15 декабря и до конца январских праздников. На презентации три шеф-повара заведений города показали URA.RU варианты подачи главного атрибута новогоднего стола. Например, шеф-повар Sekta Organic Wine Bar Николай Клименский предлагает презентовать икру не на хлебе с маслом, а с картофельными крокетами, муссом из сметаны и укропом. «Мы используем икру кеты, отличительной особенностью которой является эффект таяния во рту — из-за тонкой оболочки! Эта икра имеет универсальный, нежный сливочный вкус, без горчинки и рыбного запаха», — подчеркнул Клименский. Другой формат подачи — в виде хэндроллов. По словам шефа Максима Погадаев из OVO izakaya, блюда в заведении сделаны так, что вкус икры является доминантой, ее много, и она не прячется за другим продуктом. А традиционный вариант можно заметить у ресторана Carbonara. Там подают бородинский хлеб, но с щучьей икрой, взбитой сметаной и нерафинированным маслом. «На мой взгляд, щучья икра — недооцененный продукт. На нее взвинтили цены в последнее время. Но она очень вкусная и сочетания в ней могут быть разные», — считает шеф-повар Михаил Аракелов. Подглядеть другие идеи подачи икры и попробовать ее на вкус можно в четырех заведениях города. Среди них — Grand Buffet Ekaterinburg, OVO izakaya, Sekta Organic Wine Bar и Carbonara. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге стартовал заключительный гастрофестиваль 2023 года «Вся жизнь — икра!». Он продлится с 15 декабря и до конца январских праздников. На презентации три шеф-повара заведений города показали URA.RU варианты подачи главного атрибута новогоднего стола. Например, шеф-повар Sekta Organic Wine Bar Николай Клименский предлагает презентовать икру не на хлебе с маслом, а с картофельными крокетами, муссом из сметаны и укропом. «Мы используем икру кеты, отличительной особенностью которой является эффект таяния во рту — из-за тонкой оболочки! Эта икра имеет универсальный, нежный сливочный вкус, без горчинки и рыбного запаха», — подчеркнул Клименский. Другой формат подачи — в виде хэндроллов. По словам шефа Максима Погадаев из OVO izakaya, блюда в заведении сделаны так, что вкус икры является доминантой, ее много, и она не прячется за другим продуктом. А традиционный вариант можно заметить у ресторана Carbonara. Там подают бородинский хлеб, но с щучьей икрой, взбитой сметаной и нерафинированным маслом. «На мой взгляд, щучья икра — недооцененный продукт. На нее взвинтили цены в последнее время. Но она очень вкусная и сочетания в ней могут быть разные», — считает шеф-повар Михаил Аракелов. Подглядеть другие идеи подачи икры и попробовать ее на вкус можно в четырех заведениях города. Среди них — Grand Buffet Ekaterinburg, OVO izakaya, Sekta Organic Wine Bar и Carbonara.