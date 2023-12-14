14 декабря 2023

Шеф-повара Екатеринбурга показали варианты подачи икры в Новый год. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-завтрак «Вся жизнь – икра». Екатеринбург, хлеб, деликатес, вся жизнь икра, щучья икра
Щучью икру ценят за консистенцию и отсутствие привкуса рыбы Фото:

В Екатеринбурге стартовал заключительный гастрофестиваль 2023 года «Вся жизнь — икра!». Он продлится с 15 декабря и до конца январских праздников. На презентации три шеф-повара заведений города показали URA.RU варианты подачи главного атрибута новогоднего стола.

Например, шеф-повар Sekta Organic Wine Bar Николай Клименский предлагает презентовать икру не на хлебе с маслом, а с картофельными крокетами, муссом из сметаны и укропом. «Мы используем икру кеты, отличительной особенностью которой является эффект таяния во рту — из-за тонкой оболочки! Эта икра имеет универсальный, нежный сливочный вкус, без горчинки и рыбного запаха», — подчеркнул Клименский.

Другой формат подачи — в виде хэндроллов. По словам шефа Максима Погадаев из OVO izakaya, блюда в заведении сделаны так, что вкус икры является доминантой, ее много, и она не прячется за другим продуктом. А традиционный вариант можно заметить у ресторана Carbonara. Там подают бородинский хлеб, но с щучьей икрой, взбитой сметаной и нерафинированным маслом. «На мой взгляд, щучья икра — недооцененный продукт. На нее взвинтили цены в последнее время. Но она очень вкусная и сочетания в ней могут быть разные», — считает шеф-повар Михаил Аракелов.

Подглядеть другие идеи подачи икры и попробовать ее на вкус можно в четырех заведениях города. Среди них — Grand Buffet Ekaterinburg, OVO izakaya, Sekta Organic Wine Bar и Carbonara.

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В Екатеринбурге стартовал заключительный гастрофестиваль 2023 года «Вся жизнь — икра!». Он продлится с 15 декабря и до конца январских праздников. На презентации три шеф-повара заведений города показали URA.RU варианты подачи главного атрибута новогоднего стола. Например, шеф-повар Sekta Organic Wine Bar Николай Клименский предлагает презентовать икру не на хлебе с маслом, а с картофельными крокетами, муссом из сметаны и укропом. «Мы используем икру кеты, отличительной особенностью которой является эффект таяния во рту — из-за тонкой оболочки! Эта икра имеет универсальный, нежный сливочный вкус, без горчинки и рыбного запаха», — подчеркнул Клименский. Другой формат подачи — в виде хэндроллов. По словам шефа Максима Погадаев из OVO izakaya, блюда в заведении сделаны так, что вкус икры является доминантой, ее много, и она не прячется за другим продуктом. А традиционный вариант можно заметить у ресторана Carbonara. Там подают бородинский хлеб, но с щучьей икрой, взбитой сметаной и нерафинированным маслом. «На мой взгляд, щучья икра — недооцененный продукт. На нее взвинтили цены в последнее время. Но она очень вкусная и сочетания в ней могут быть разные», — считает шеф-повар Михаил Аракелов. Подглядеть другие идеи подачи икры и попробовать ее на вкус можно в четырех заведениях города. Среди них — Grand Buffet Ekaterinburg, OVO izakaya, Sekta Organic Wine Bar и Carbonara.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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