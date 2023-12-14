В Челябинске можно заказать Деда Мороза, который войдет к детям через окно

У альпинистов из Челябинска появилась услуга оригинального поздравления с Новым годом. Мужчины переодеваются в костюм Деда Мороза и влезают в окна к заказчикам, сообщается на сайте объявлений.
«Визит самого Дедушки Мороза к вам в гости, прямо через окно вашего дома вне зависимости от этажа. От вас требуется лишь получить доступ на крышу от управляющей компании», — говорится в объявлении на «Авито».
В новогоднее поздравление входит визит Деда Мороза через окно, хоровод и песня у елки, а также возможность сфотографироваться. Подарки родители должны подготовить самостоятельно и передать альпинисту заранее. Аниматор выслушивает подготовленные песни и стихи детей, отдает подарки. После проходит прощание с Дедом Морозом до следующего года.
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