14 декабря 2023

В Челябинске можно заказать Деда Мороза, который войдет к детям через окно

© Служба новостей «URA.RU»
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Альпинисты в образе Деда Мороза готовы залезть в окно на любом этаже Фото:

У альпинистов из Челябинска появилась услуга оригинального поздравления с Новым годом. Мужчины переодеваются в костюм Деда Мороза и влезают в окна к заказчикам, сообщается на сайте объявлений.

«Визит самого Дедушки Мороза к вам в гости, прямо через окно вашего дома вне зависимости от этажа. От вас требуется лишь получить доступ на крышу от управляющей компании», — говорится в объявлении на «Авито».

В новогоднее поздравление входит визит Деда Мороза через окно, хоровод и песня у елки, а также возможность сфотографироваться. Подарки родители должны подготовить самостоятельно и передать альпинисту заранее. Аниматор выслушивает подготовленные песни и стихи детей, отдает подарки. После проходит прощание с Дедом Морозом до следующего года.

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У альпинистов из Челябинска появилась услуга оригинального поздравления с Новым годом. Мужчины переодеваются в костюм Деда Мороза и влезают в окна к заказчикам, сообщается на сайте объявлений. «Визит самого Дедушки Мороза к вам в гости, прямо через окно вашего дома вне зависимости от этажа. От вас требуется лишь получить доступ на крышу от управляющей компании», — говорится в объявлении на «Авито». В новогоднее поздравление входит визит Деда Мороза через окно, хоровод и песня у елки, а также возможность сфотографироваться. Подарки родители должны подготовить самостоятельно и передать альпинисту заранее. Аниматор выслушивает подготовленные песни и стихи детей, отдает подарки. После проходит прощание с Дедом Морозом до следующего года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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