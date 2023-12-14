14 декабря 2023

Актриса из Челябинска рассказала, как снималась в «Слове пацана»

© Служба новостей «URA.RU»
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фото со съемок сериала "Слово пацана"
Фильм «Слово пацана» рассказывает о подростковых группировках конца 1980-х — начала 1990-х Фото:

Актриса Ксения Абдрафигина из Челябинска рассказала, что для сериала «Слово пацана» ей пришлось сделать начес и купить газировку под цвет тройного одеколона. Об организации съемочного процесса она рассказала челябинскому СМИ.

«В „Слове пацана“ моя героиня — Люда, подружка главного антагониста Кащея. Это определенная история и поведение — она пьет тройной одеколон, курит. Это нужно было впустить в себя. Я сделала начес, купила газировку под цвет тройного одеколона — сама кайфанула, а такое редко бывает», — сообщила Ксения изданию «74.ру».

Ксения окончила лицей № 35 и Челябинский институт культуры. Два года назад переехала в Москву. В «Слове пацана» она снялась в двух эпизодах, один из которых в четвертой серии уже появился на стрим-сервисах. О своей роли в «Универе» актриса пока не распространяется — новый сезон сериала еще не готов к показу.

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Актриса Ксения Абдрафигина из Челябинска рассказала, что для сериала «Слово пацана» ей пришлось сделать начес и купить газировку под цвет тройного одеколона. Об организации съемочного процесса она рассказала челябинскому СМИ. «В „Слове пацана“ моя героиня — Люда, подружка главного антагониста Кащея. Это определенная история и поведение — она пьет тройной одеколон, курит. Это нужно было впустить в себя. Я сделала начес, купила газировку под цвет тройного одеколона — сама кайфанула, а такое редко бывает», — сообщила Ксения изданию «74.ру». Ксения окончила лицей № 35 и Челябинский институт культуры. Два года назад переехала в Москву. В «Слове пацана» она снялась в двух эпизодах, один из которых в четвертой серии уже появился на стрим-сервисах. О своей роли в «Универе» актриса пока не распространяется — новый сезон сериала еще не готов к показу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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