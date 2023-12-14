Актриса из Челябинска рассказала, как снималась в «Слове пацана»

Актриса Ксения Абдрафигина из Челябинска рассказала, что для сериала «Слово пацана» ей пришлось сделать начес и купить газировку под цвет тройного одеколона. Об организации съемочного процесса она рассказала челябинскому СМИ.
«В „Слове пацана“ моя героиня — Люда, подружка главного антагониста Кащея. Это определенная история и поведение — она пьет тройной одеколон, курит. Это нужно было впустить в себя. Я сделала начес, купила газировку под цвет тройного одеколона — сама кайфанула, а такое редко бывает», — сообщила Ксения изданию «74.ру».
Ксения окончила лицей № 35 и Челябинский институт культуры. Два года назад переехала в Москву. В «Слове пацана» она снялась в двух эпизодах, один из которых в четвертой серии уже появился на стрим-сервисах. О своей роли в «Универе» актриса пока не распространяется — новый сезон сериала еще не готов к показу.
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