14 декабря 2023

В Екатеринбурге девушка родила ребенка и выбросила его в пакете на улицу

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Виды Екатеринбурга, сугроб, пешеход, снег в городе, неубранный снег
Девушка родила ребенка в ночь на 15 декабря (архивное фото) Фото:

В ночь на 15 декабря в Екатеринбурге 20-летняя девушка родила ребенка, положила его в полимерный пакет и вынесла на улицу. Малыша нашел мужчина. Об этом URA.RU сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых.

«Ночью в дежурную часть отдела полиции №14 поступило сообщение от 28-летнего екатеринбуржца. Он рассказал, что нашел в сугробе рядом с подъездом дома сверток с живым малышом», — пояснил Горелых. По его словам, мужчина забрал грудничка на руки, вызвал полицейских и врачей. Мамой оказалась 20-летняя девушка.

Ребенка госпитализировали в неонатологическое отделение одного из роддомов Екатеринбурга. Врачи борются за его жизнь.

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В ночь на 15 декабря в Екатеринбурге 20-летняя девушка родила ребенка, положила его в полимерный пакет и вынесла на улицу. Малыша нашел мужчина. Об этом URA.RU сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых. «Ночью в дежурную часть отдела полиции №14 поступило сообщение от 28-летнего екатеринбуржца. Он рассказал, что нашел в сугробе рядом с подъездом дома сверток с живым малышом», — пояснил Горелых. По его словам, мужчина забрал грудничка на руки, вызвал полицейских и врачей. Мамой оказалась 20-летняя девушка. Ребенка госпитализировали в неонатологическое отделение одного из роддомов Екатеринбурга. Врачи борются за его жизнь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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