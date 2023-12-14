Происшествия В Екатеринбурге девушка родила ребенка и выбросила его в пакете на улицу 15 декабря 2023 в 13:04 Размер текста - 17 + Девушка родила ребенка в ночь на 15 декабря (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В ночь на 15 декабря в Екатеринбурге 20-летняя девушка родила ребенка, положила его в полимерный пакет и вынесла на улицу. Малыша нашел мужчина. Об этом URA.RU сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых. «Ночью в дежурную часть отдела полиции №14 поступило сообщение от 28-летнего екатеринбуржца. Он рассказал, что нашел в сугробе рядом с подъездом дома сверток с живым малышом», — пояснил Горелых. По его словам, мужчина забрал грудничка на руки, вызвал полицейских и врачей. Мамой оказалась 20-летняя девушка. Ребенка госпитализировали в неонатологическое отделение одного из роддомов Екатеринбурга. Врачи борются за его жизнь. В ночь на 15 декабря в Екатеринбурге 20-летняя девушка родила ребенка, положила его в полимерный пакет и вынесла на улицу. Малыша нашел мужчина. Об этом URA.RU сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых. «Ночью в дежурную часть отдела полиции №14 поступило сообщение от 28-летнего екатеринбуржца. Он рассказал, что нашел в сугробе рядом с подъездом дома сверток с живым малышом», — пояснил Горелых. По его словам, мужчина забрал грудничка на руки, вызвал полицейских и врачей. Мамой оказалась 20-летняя девушка. Ребенка госпитализировали в неонатологическое отделение одного из роддомов Екатеринбурга. Врачи борются за его жизнь. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям