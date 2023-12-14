В Екатеринбурге девушка родила ребенка и выбросила его в пакете на улицу

В ночь на 15 декабря в Екатеринбурге 20-летняя девушка родила ребенка, положила его в полимерный пакет и вынесла на улицу. Малыша нашел мужчина. Об этом URA.RU сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых.
«Ночью в дежурную часть отдела полиции №14 поступило сообщение от 28-летнего екатеринбуржца. Он рассказал, что нашел в сугробе рядом с подъездом дома сверток с живым малышом», — пояснил Горелых. По его словам, мужчина забрал грудничка на руки, вызвал полицейских и врачей. Мамой оказалась 20-летняя девушка.
Ребенка госпитализировали в неонатологическое отделение одного из роддомов Екатеринбурга. Врачи борются за его жизнь.
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