14 декабря 2023

В Челябинске в 1,5 раза подорожали квартиры на вторичном рынке

Авито: В Челябинске цены на квартиры в среднем выросли почти до 4,5 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство РМК-Арены. Челябинск, недвижимость, новостройки, жилье, тополинка, микрорайон тополиная аллея
В среднем цены на вторичное жилье поднялись почти до 4,5 млн рублей за объект Фото:

В Челябинске за год стоимость квартир на вторичном рынке выросла в 1,5 раза. В среднем цены на данную недвижимость поднялись почти до 4,5 млн рублей за объект, сообщили URA.RU в пресс-службе «Авито Недвижимость».

«В Челябинске в ноябре 2023 по сравнению с тем же периодом 2022 года цены на вторичное жилье выросли в 1,5 раза. При этом средняя цена квартир на вторичном рынке за год составила 4,45 млн рублей», — рассказали в пресс-службе.

Также аналитики отметили, за год средняя продолжительность продажи вторичных квартир в Челябинске сократилась на 8,3%. В ноябре 2022 года жилье на вторичном рынке в среднем уходило с молотка за 109 дней, на данный момент — за 100 дней.

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В Челябинске за год стоимость квартир на вторичном рынке выросла в 1,5 раза. В среднем цены на данную недвижимость поднялись почти до 4,5 млн рублей за объект, сообщили URA.RU в пресс-службе «Авито Недвижимость». «В Челябинске в ноябре 2023 по сравнению с тем же периодом 2022 года цены на вторичное жилье выросли в 1,5 раза. При этом средняя цена квартир на вторичном рынке за год составила 4,45 млн рублей», — рассказали в пресс-службе. Также аналитики отметили, за год средняя продолжительность продажи вторичных квартир в Челябинске сократилась на 8,3%. В ноябре 2022 года жилье на вторичном рынке в среднем уходило с молотка за 109 дней, на данный момент — за 100 дней.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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