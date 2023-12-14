В Челябинске в 1,5 раза подорожали квартиры на вторичном рынке

В Челябинске за год стоимость квартир на вторичном рынке выросла в 1,5 раза. В среднем цены на данную недвижимость поднялись почти до 4,5 млн рублей за объект, сообщили URA.RU в пресс-службе «Авито Недвижимость».
«В Челябинске в ноябре 2023 по сравнению с тем же периодом 2022 года цены на вторичное жилье выросли в 1,5 раза. При этом средняя цена квартир на вторичном рынке за год составила 4,45 млн рублей», — рассказали в пресс-службе.
Также аналитики отметили, за год средняя продолжительность продажи вторичных квартир в Челябинске сократилась на 8,3%. В ноябре 2022 года жилье на вторичном рынке в среднем уходило с молотка за 109 дней, на данный момент — за 100 дней.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.