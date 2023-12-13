13 декабря 2023

В ЯНАО лишили прав водителя, который насмерть сбил собаку

Госавтоинспекция ЯНАО лишила водителя прав после ДТП с собакой
© Служба новостей «URA.RU»
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В Муравленко водителя лишили прав после ДТП с собакой Фото:

В Муравленко (ЯНАО) наказали водителя, который сбил собаку и покинул место происшествия. Об этом сообщает пресс-служба окружной Госавтоинспекции.

«Полицейские установили автомобиль и личность водителя, который сбил собаку и покинул место ДТП. По решению суда 49-летнего жителя Муравленко лишили на год права управления транспортным средством», — сообщает пресс-служба ведомства в официальном telegram-канале.

Происшествие произошло в Муравленко 11 декабря на перекрестке улиц Школьная и Нефтяников. В результате наезда, животное получило многочисленные травмы и не выжило.

Ранее URA.RU рассказало, что в Новом Уренгое 13 декабря стая собак напала на третьеклассницу. Девочка попала в больницу с многочисленными ранами, сейчас она нуждается в помощи психолога. По факту нападения собак следователи возбудили уголовное дело.

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В Муравленко (ЯНАО) наказали водителя, который сбил собаку и покинул место происшествия. Об этом сообщает пресс-служба окружной Госавтоинспекции. «Полицейские установили автомобиль и личность водителя, который сбил собаку и покинул место ДТП. По решению суда 49-летнего жителя Муравленко лишили на год права управления транспортным средством», — сообщает пресс-служба ведомства в официальном telegram-канале. Происшествие произошло в Муравленко 11 декабря на перекрестке улиц Школьная и Нефтяников. В результате наезда, животное получило многочисленные травмы и не выжило. Ранее URA.RU рассказало, что в Новом Уренгое 13 декабря стая собак напала на третьеклассницу. Девочка попала в больницу с многочисленными ранами, сейчас она нуждается в помощи психолога. По факту нападения собак следователи возбудили уголовное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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