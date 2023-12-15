Песков раскрыл, как Путин оценил свою прямую линию

Песков: Путин остался удовлетворен прямой линией
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
Песков сообщил, что Путин встречался с премьером после прямой линии Фото:
новость из сюжета
Прямая линия с Путиным 14 декабря 2023 года

Президент России Владими Путин остался удовлетворен прошедшей прямой линией. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Президент безусловно остался удовлетворен. Естественно, что хотел ответить на больше вопросов. Он также встречался и с премьером, и с администрацией, дал поручения по тем вопросам, которые задавали на мероприятие. Сейчас мы верстаем те вопросы, которые могут войти в список, в ближайшее время опубликуем», — заявил Песков.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владими Путин остался удовлетворен прошедшей прямой линией. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. «Президент безусловно остался удовлетворен. Естественно, что хотел ответить на больше вопросов. Он также встречался и с премьером, и с администрацией, дал поручения по тем вопросам, которые задавали на мероприятие. Сейчас мы верстаем те вопросы, которые могут войти в список, в ближайшее время опубликуем», — заявил Песков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...