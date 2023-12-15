Песков раскрыл, как Путин оценил свою прямую линию

Песков: Путин остался удовлетворен прямой линией

15 декабря 2023 в 15:05 Размер текста - 17 +

Песков сообщил, что Путин встречался с премьером после прямой линии Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Прямая линия с Путиным 14 декабря 2023 года Президент России Владими Путин остался удовлетворен прошедшей прямой линией. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. «Президент безусловно остался удовлетворен. Естественно, что хотел ответить на больше вопросов. Он также встречался и с премьером, и с администрацией, дал поручения по тем вопросам, которые задавали на мероприятие. Сейчас мы верстаем те вопросы, которые могут войти в список, в ближайшее время опубликуем», — заявил Песков.

Президент России Владими Путин остался удовлетворен прошедшей прямой линией. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. «Президент безусловно остался удовлетворен. Естественно, что хотел ответить на больше вопросов. Он также встречался и с премьером, и с администрацией, дал поручения по тем вопросам, которые задавали на мероприятие. Сейчас мы верстаем те вопросы, которые могут войти в список, в ближайшее время опубликуем», — заявил Песков.