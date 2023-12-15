Песков заявил, что у Кремля нет желание следить за судьбой Навального

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Навальный Алексей. Москва, навальный алексей
Песков не знает, где сейчас Навальный Фото:

Кремль не желает отслеживать судьбу Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов), который арестован по решению суда. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Нет. У нас нет ни возможности, ни желания отслеживать те судьбы, которые под арестом по решению суда», — заявил Песков, отвечая на вопрос о том, известно ли Кремлю, где сейчас находится Навальный. Его слова передает корреспондент URA.RU.

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Кремль не желает отслеживать судьбу Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов), который арестован по решению суда. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Нет. У нас нет ни возможности, ни желания отслеживать те судьбы, которые под арестом по решению суда», — заявил Песков, отвечая на вопрос о том, известно ли Кремлю, где сейчас находится Навальный. Его слова передает корреспондент URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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