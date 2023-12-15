Песков заявил, что у Кремля нет желание следить за судьбой Навального

15 декабря 2023 в 15:06 Размер текста - 17 +

Песков не знает, где сейчас Навальный Фото: Владимир Андреев © URA.RU Кремль не желает отслеживать судьбу Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов), который арестован по решению суда. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Нет. У нас нет ни возможности, ни желания отслеживать те судьбы, которые под арестом по решению суда», — заявил Песков, отвечая на вопрос о том, известно ли Кремлю, где сейчас находится Навальный. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Кремль не желает отслеживать судьбу Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов), который арестован по решению суда. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Нет. У нас нет ни возможности, ни желания отслеживать те судьбы, которые под арестом по решению суда», — заявил Песков, отвечая на вопрос о том, известно ли Кремлю, где сейчас находится Навальный. Его слова передает корреспондент URA.RU.