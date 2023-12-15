В Кремле отреагировали на размещение военных баз в Финляндии

Песков: размещение военных баз Финляндии приведет к напряженности с РФ
© Служба новостей «URA.RU»
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Договор подпишут 18 декабря Фото:

МИД Финляндии планирует подписать договор с Соединенными Штатами по размещению военных баз и вооружения. Договор в планах подписать 18 декабря. Для России это может привести к усилению напряженности между страной и Финляндией. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

«Безусловно приведет, можем сожалеть. С Финляндией у нас были прекрасные отношения. <…> Сейчас когда Финляндия стала членом НАТО, и когда они станут заходить на территорию Финляндии…», — заявил Песков во время конференц-колла. Он добавил, что ранее Россия и Финляндия не угрожали друг другу, не ущемляли. Но после вступления страны в альянс ситуация стала напряженной.

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МИД Финляндии планирует подписать договор с Соединенными Штатами по размещению военных баз и вооружения. Договор в планах подписать 18 декабря. Для России это может привести к усилению напряженности между страной и Финляндией. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Безусловно приведет, можем сожалеть. С Финляндией у нас были прекрасные отношения. <…> Сейчас когда Финляндия стала членом НАТО, и когда они станут заходить на территорию Финляндии…», — заявил Песков во время конференц-колла. Он добавил, что ранее Россия и Финляндия не угрожали друг другу, не ущемляли. Но после вступления страны в альянс ситуация стала напряженной.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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