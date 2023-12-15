Экономика ЦБ России в пятый раз подряд повысил ключевую ставку ЦБ РФ поднял ключевую ставку до 16% 15 декабря 2023 в 15:42 Размер текста - 17 + ЦБ России продолжает поднимать ключевую ставку Фото: Владимир Андреев © URA.RU Центральный банк России поднял ключевую ставку с 15% до 16% из-за роста инфляции. Об этом сообщили в пресс-службе банка. Регулятор поднимает ставку уже пятый раз подряд. «Совет директоров Банка России 15 декабря 2023 года принял решение повысить ключевую ставку на 100 б. п., до 16,00% годовых. Текущее инфляционное давление остается высоким», — передает пресс-служба ЦБ. Ставка будет снижаться, если инфляция пойдет на спад. Банк России дает прогноз, что рост цен стабилизируется в райне 4-4,5% в 2024 году. В октябре—ноябре инфляция находилась на уровне 10%. Однако не только инфляция влияет на ставку. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина рассказывала, что излишняя выдача льготных кредитов также заставляет регулятор поднимать ключевую ставку, сообщает RT. Ранее глава РФ Владимир Путин позитивно оценил курс ЦБ на повышение ставки, который начался летом 2023 года. Центральный банк России поднял ключевую ставку с 15% до 16% из-за роста инфляции. Об этом сообщили в пресс-службе банка. Регулятор поднимает ставку уже пятый раз подряд. «Совет директоров Банка России 15 декабря 2023 года принял решение повысить ключевую ставку на 100 б. п., до 16,00% годовых. Текущее инфляционное давление остается высоким», — передает пресс-служба ЦБ. Ставка будет снижаться, если инфляция пойдет на спад. Банк России дает прогноз, что рост цен стабилизируется в райне 4-4,5% в 2024 году. В октябре—ноябре инфляция находилась на уровне 10%. Однако не только инфляция влияет на ставку. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина рассказывала, что излишняя выдача льготных кредитов также заставляет регулятор поднимать ключевую ставку, сообщает RT. Ранее глава РФ Владимир Путин позитивно оценил курс ЦБ на повышение ставки, который начался летом 2023 года. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям