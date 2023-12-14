14 декабря 2023

Бастрыкин занялся поиском пермяка, пропавшего в 2021 году

© Служба новостей «URA.RU»
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Глава СК РФ Александр Бастрыкин. stock, бастрыкин александр, stock
Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело Фото:

История исчезновения в Пермском крае 53-летнего мужчины привлекла внимание главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. Пермяк пропал еще весной 2021 года. После обращения дочери пропавшего руководитель СК поручил возбудить уголовное дело.

«В приемную председателя СК России поступило обращение о безвестном исчезновении 53-летнего мужчины в Пермском крае в мае 2021 года. Как сообщила его дочь, он планировал вернуться домой в Кировскую область, однако вместо рейсового автобуса поехал на неустановленном автомобиле и перестал выходить на связь. Глава СК России дал указание возбудить уголовное дело», — сообщается в telegram-канале Информационного центра СКР.

До этого в пермском СУ СКР велась процессуальная проверка. Бастрыкин приказал руководителю регионального СУ СК Денису Головкину возбудить уголовное дело, а также доложить о результатах его расследования.

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История исчезновения в Пермском крае 53-летнего мужчины привлекла внимание главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. Пермяк пропал еще весной 2021 года. После обращения дочери пропавшего руководитель СК поручил возбудить уголовное дело. «В приемную председателя СК России поступило обращение о безвестном исчезновении 53-летнего мужчины в Пермском крае в мае 2021 года. Как сообщила его дочь, он планировал вернуться домой в Кировскую область, однако вместо рейсового автобуса поехал на неустановленном автомобиле и перестал выходить на связь. Глава СК России дал указание возбудить уголовное дело», — сообщается в telegram-канале Информационного центра СКР. До этого в пермском СУ СКР велась процессуальная проверка. Бастрыкин приказал руководителю регионального СУ СК Денису Головкину возбудить уголовное дело, а также доложить о результатах его расследования.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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