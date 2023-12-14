Происшествия ДТП В ХМАО водитель внедорожника насмерть сбил женщину 15 декабря 2023 в 17:28 Размер текста - 17 + В Сургуте машина насмерть сбила женщину на перекрестке улиц Билецкого и Крылова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU (фото из архива) В Сургуте водитель автомобиля Kia Sportage сбил женщину на пересечении улиц Билецкого и Крылова. В результате ДТП сургутянка погибла, сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД Сургута. «15 декабря около 13:30 на регулируемом перекрестке Крылова—Билецкого водитель 1988 года рождения на КИА Sportage SLS, проехав перекресток на запрещающий сигнал светофора, сбил женщину 1966 года рождения. Она переходила пешеходный переход также на запрещающий сигнал светофора. Пострадавшая в ДТП женщина скончалась на месте происшествия», — рассказали в пресс-службе УМВД Сургута.



Ранее URA.RU сообщало, что в Советском (ХМАО) восьмилетний мальчик выехал на самокате на дорогу и погиб под колесами грузовика. Водитель рассказал, что не заметил ребенка во время движения. В Сургуте водитель автомобиля Kia Sportage сбил женщину на пересечении улиц Билецкого и Крылова. В результате ДТП сургутянка погибла, сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД Сургута. «15 декабря около 13:30 на регулируемом перекрестке Крылова—Билецкого водитель 1988 года рождения на КИА Sportage SLS, проехав перекресток на запрещающий сигнал светофора, сбил женщину 1966 года рождения. Она переходила пешеходный переход также на запрещающий сигнал светофора. Пострадавшая в ДТП женщина скончалась на месте происшествия», — рассказали в пресс-службе УМВД Сургута. Ранее URA.RU сообщало, что в Советском (ХМАО) восьмилетний мальчик выехал на самокате на дорогу и погиб под колесами грузовика. Водитель рассказал, что не заметил ребенка во время движения. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям