В ОКР назвали унизительным число допущенных на Олимпиаду россиян

15 декабря 2023 в 16:38 Размер текста - 17 +

Станислав Поздняков сказал, что раньше МОК допускал около 150 спортсменов из России Фото: Владимир Андреев © URA.RU Число россиян, допущенных Международным олимпийским комитетом (МОК), к Играм в 2024 году является унизительным. Об этом заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков. «Цифра, озвученная МОК (речь идет про шесть спортсменов — прим. URA.RU), унизительна для российского спорта и не представляет никакого интереса для ОКР. <…> Спортсмены РФ должны выступать в соответствии с Олимпийской хартией на равных возможностях со всеми 206 национальными олимпийскими комитетами», — высказался Станислав Поздняков, его слова приводит РИА Новости. Он отметил, что традиционно от России на Олимпидах выступают около 150 человек. Россияне смогут выступить на Олипиаде-2024 только в нейтральном статусе. Также МОК будет активно следить за публикациями допущенных спортсменов к Играм в Интернете, чтобы выяснить их отношение к спецоперации.

Число россиян, допущенных Международным олимпийским комитетом (МОК), к Играм в 2024 году является унизительным. Об этом заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков. «Цифра, озвученная МОК (речь идет про шесть спортсменов — прим. URA.RU), унизительна для российского спорта и не представляет никакого интереса для ОКР. <…> Спортсмены РФ должны выступать в соответствии с Олимпийской хартией на равных возможностях со всеми 206 национальными олимпийскими комитетами», — высказался Станислав Поздняков, его слова приводит РИА Новости. Он отметил, что традиционно от России на Олимпидах выступают около 150 человек. Россияне смогут выступить на Олипиаде-2024 только в нейтральном статусе. Также МОК будет активно следить за публикациями допущенных спортсменов к Играм в Интернете, чтобы выяснить их отношение к спецоперации.