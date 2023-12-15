В ОКР назвали унизительным число допущенных на Олимпиаду россиян

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание исполкома Олимпийского Комитета России. Москва, окр, олимпийский комитет россии
Станислав Поздняков сказал, что раньше МОК допускал около 150 спортсменов из России Фото:

Число россиян, допущенных Международным олимпийским комитетом (МОК), к Играм в 2024 году является унизительным. Об этом заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

«Цифра, озвученная МОК (речь идет про шесть спортсменов — прим. URA.RU), унизительна для российского спорта и не представляет никакого интереса для ОКР. <…> Спортсмены РФ должны выступать в соответствии с Олимпийской хартией на равных возможностях со всеми 206 национальными олимпийскими комитетами», — высказался Станислав Поздняков, его слова приводит РИА Новости. Он отметил, что традиционно от России на Олимпидах выступают около 150 человек.

Россияне смогут выступить на Олипиаде-2024 только в нейтральном статусе. Также МОК будет активно следить за публикациями допущенных спортсменов к Играм в Интернете, чтобы выяснить их отношение к спецоперации.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Число россиян, допущенных Международным олимпийским комитетом (МОК), к Играм в 2024 году является унизительным. Об этом заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков. «Цифра, озвученная МОК (речь идет про шесть спортсменов — прим. URA.RU), унизительна для российского спорта и не представляет никакого интереса для ОКР. <…> Спортсмены РФ должны выступать в соответствии с Олимпийской хартией на равных возможностях со всеми 206 национальными олимпийскими комитетами», — высказался Станислав Поздняков, его слова приводит РИА Новости. Он отметил, что традиционно от России на Олимпидах выступают около 150 человек. Россияне смогут выступить на Олипиаде-2024 только в нейтральном статусе. Также МОК будет активно следить за публикациями допущенных спортсменов к Играм в Интернете, чтобы выяснить их отношение к спецоперации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...