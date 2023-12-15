Путин назвал приоритетным проектом высокоскоростную магистраль до Екатеринбурга

Президент РФ Владимир Путин заявил о намерении создать высокоскоростную железнодорожную магистраль от Москвы до Екатеринбурга. Этот проект глава государства считает приоритетным. Фрагмент его выступления опубликован в telegram-канале «Кремль.Новости».
«Начинаем масштабный проект по созданию высокоскоростных железных дорог. В качестве первого шага такой маршрут будет проходить между Москвой и Санкт-Петербургом. Затем такие трассы должны будут соединить столицу с Минском, Воронежем, Нижним Новгородом, Казанью, Екатеринбургом», — сказал Путин на встрече с работниками АО «РЖД».
Он добавил, что сеть скоростных магистралей будет пролегать на территориях проживания более 110 миллионов человек. При этом конкретные сроки реализации проект глава государства не обозначил.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.