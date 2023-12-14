В ХМАО назвали вакансии с зарплатой в 400 тысяч рублей

В ХМАО топ-менеджеру в IT-сфере готовы платить 400 тысяч рублей

15 декабря 2023 в 17:37 Размер текста - 17 +

На высокую зарплату могут рассчитывать топ-менеджеры в сфере IT Фото: Игорь Пантин © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе на высокую зарплату могут рассчитывать топ-менеджеры в сфере IT. Подобным специалистам в регионе готовы платить до 400 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили аналитики сервиса Head Hunter. «В топ самых дорогих вакансий в ХМАО входит руководитель проектов по информационной безопасности. Специалисту готовы платить от 300 000 до 400 000 рублей на руки», — следует из исследования сервиса. На похожую зарплату в регионе могут рассчитывать управленцы в сфере строительства — от 300 тысяч. А менеджерам в продуктовом ритейле обещают от 150 до 300 тысяч рублей. Кроме управленцев, на высокую оплату в ХМАО могут рассчитывать врачи. Например, зарплатная вилка УЗИ-специалиста составляет 150-300 тысяч рублей. А стоматолог-терапевт или ортопед может зарабатывать от 200 тысяч. Ранее URA.RU рассказывало, что компании ХМАО массово набирают персонал на рабочие вакансии с зарплатой в 200 тысяч. Среди самых высокооплачиваемых сотрудников находятся машинисты.

В Ханты-Мансийском автономном округе на высокую зарплату могут рассчитывать топ-менеджеры в сфере IT. Подобным специалистам в регионе готовы платить до 400 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили аналитики сервиса Head Hunter. «В топ самых дорогих вакансий в ХМАО входит руководитель проектов по информационной безопасности. Специалисту готовы платить от 300 000 до 400 000 рублей на руки», — следует из исследования сервиса. На похожую зарплату в регионе могут рассчитывать управленцы в сфере строительства — от 300 тысяч. А менеджерам в продуктовом ритейле обещают от 150 до 300 тысяч рублей. Кроме управленцев, на высокую оплату в ХМАО могут рассчитывать врачи. Например, зарплатная вилка УЗИ-специалиста составляет 150-300 тысяч рублей. А стоматолог-терапевт или ортопед может зарабатывать от 200 тысяч. Ранее URA.RU рассказывало, что компании ХМАО массово набирают персонал на рабочие вакансии с зарплатой в 200 тысяч. Среди самых высокооплачиваемых сотрудников находятся машинисты.