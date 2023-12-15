Тайно прилетевшие в Екатеринбург дипломаты из Франции посетят Ельцин Центр

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Екатеринбург, ельцин центр
Дипломаты хотят осмотреть выставки в Ельцин Центре Фото:

Генконсул Франции в Екатеринбурге Пьер-Аллен Кофинье и сотрудник французского посольства в России Жан-Луи Брис Сопрано Седрик, которые тайно прибыли в уральскую столицу, отправились в Ельцин Центр. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к дипломатам.

«Кофинье и Седрик собираются в Ельцин Центр. Вместе с ними туда поедет второй секретарь посольства Франции в России Клеман Кассарэн-Гран», — поделился собеседник агентства.

Французская делегация прибыла в Екатеринбург днем 15 декабря. Цели и подробности их визита не раскрываются. Известно лишь, что господин Седрик намерен встретиться в Екатеринбурге с генконсулом Великобритании Амиром Котечей.

URA.RU обратилось с запросом в Генеральное консульство Франции в Екатеринбурге. Ответ на момент публикации не поступил.

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Генконсул Франции в Екатеринбурге Пьер-Аллен Кофинье и сотрудник французского посольства в России Жан-Луи Брис Сопрано Седрик, которые тайно прибыли в уральскую столицу, отправились в Ельцин Центр. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к дипломатам. «Кофинье и Седрик собираются в Ельцин Центр. Вместе с ними туда поедет второй секретарь посольства Франции в России Клеман Кассарэн-Гран», — поделился собеседник агентства. Французская делегация прибыла в Екатеринбург днем 15 декабря. Цели и подробности их визита не раскрываются. Известно лишь, что господин Седрик намерен встретиться в Екатеринбурге с генконсулом Великобритании Амиром Котечей. URA.RU обратилось с запросом в Генеральное консульство Франции в Екатеринбурге. Ответ на момент публикации не поступил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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