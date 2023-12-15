Тайно прилетевшие в Екатеринбург дипломаты из Франции посетят Ельцин Центр

Генконсул Франции в Екатеринбурге Пьер-Аллен Кофинье и сотрудник французского посольства в России Жан-Луи Брис Сопрано Седрик, которые тайно прибыли в уральскую столицу, отправились в Ельцин Центр. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к дипломатам.
«Кофинье и Седрик собираются в Ельцин Центр. Вместе с ними туда поедет второй секретарь посольства Франции в России Клеман Кассарэн-Гран», — поделился собеседник агентства.
Французская делегация прибыла в Екатеринбург днем 15 декабря. Цели и подробности их визита не раскрываются. Известно лишь, что господин Седрик намерен встретиться в Екатеринбурге с генконсулом Великобритании Амиром Котечей.
URA.RU обратилось с запросом в Генеральное консульство Франции в Екатеринбурге. Ответ на момент публикации не поступил.
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