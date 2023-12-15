В Екатеринбург тайно прилетели три французских дипломата и журналист

В Екатеринбург приехали сразу четыре известных гражданина Франции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Екатеринбург с неофициальным визитом прибыли сразу три дипломата посольства Франции в России и один журналист — сотрудник московского бюро газеты «Уэст Франс» Поль Гого Жульен. Детали их приезда не раскрываются, сообщил URA.RU осведомленный источник.

«Сегодня на поезде из Новосибирска в Екатеринбург прибыл корреспондент московского бюро газеты „Уэст Франс“, гражданин Франции Поль Гого Жульен. Он также сотрудничает с изданием „Либерасьон“ и радиостанцией „РФИ“. В 2012 году месье Жульен приехал на Украину: работал в Киеве и в Донецке как фрилансер для изданий Ouest France и Libération», — пояснил собеседник агентства.

По его словам, накануне вечером в Екатеринбург также прибыли три дипломата из посольства Франции в России. Это полномочный министр-советник Франции в РФ Жей Дармадикари, второй секретарь Клеман Кассарэн-Гран и технический сотрудник Жан-Луи Брис Сопрано Седрик.

«Цели и подробности их визита не раскрываются. Известно лишь, что господин Седрик намерен встретиться в Екатеринбурге с генконсулом Великобритании Амиром Котечей. Также в планах у иностранных граждан посетить сеть центров французского языка и культуры», — добавил собеседник.

Он предположил, что французы, возможно, захотят осмотреть и Ельцин Центр, как это традиционно делают иностранные гости в Екатеринбурге. Например, в прошлом году посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр устроил закрытый ужин в элитном ресторане «Барборис» в ЕЦ. Тогда на встрече присутствовали генконсул Великобритании Ричард Дьюэлл, генконсул Франции Пьер-Ален Коффинье и генконсул Германии Матиас Крузе. «Однако точной информации, пойдут ли нынешние визитеры в Ельцин Центр, пока нет», — сказал инсайдер.

Корреспондент обратился с запросом в Генеральное консульство Франции в Екатеринбурге. Ответ на момент публикации не поступил.

Жан-Луи Брис Сопрано Седрик и Клеман Кассарэн-Гран (справа) трудятся в посольстве Франции в России и прилетели в Екатеринбург Фото: предоставлено читателем URA.RU

Вместе с коллегами на Урал приехал заместитель посла Франции в России Жей Дармадикари (слева) и журналист Поль Гого Фото: предоставлено читателем URA.RU