Полковник МВД, ведущий дело по перевалу Дятлова, попросил о помощи Путина

15 декабря 2023 в 19:51 Размер текста - 17 +

Евгений Черноусов написал Владимиру Путину, чтобы возобновить расследование по перевалу Дятлова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Тайна перевала Дятлова Полковник МВД в отставке, член Московской коллегии адвокатов Евгений Черноусов написал обращение (есть в распоряжении URA.RU) президенту РФ Владимиру Путину, в котором просит оказать содействие в расследовании дела о смерти девяти туристов, ушедших в поход в горы Северного Урала под руководством Игоря Дятлова в 1959 году. Черноусов сообщил журналисту URA.RU о том, что надеется привлечь внимание главы государства на то, что семьи погибших до сих пор не знают настоящей причины гибели дятловцев. «11 декабря я написал обращение на имя нашего президента Владимира Путина. Согласно моей и родственников позиции, уголовное дело по факту смерти туристов в 1959 году прокурорами и следователями Свердловской области реально не возбуждалось, а преступление, совершенное в отношении туристов, не расследовалось. Была создана только видимость возбуждения уголовного дела и расследования преступления. Я надеюсь, что Владимир Путин поручит руководству СК России решить вопрос о возбуждении впервые за 64 года реального уголовного дела по факту смерти девяти туристов группы Дятлова. И наконец-то будет проведено объективное расследование с целью установления причины их смерти», — отметил Евгений Черноусов. Трагедия на перевале Дятлова произошла 2 февраля 1959 года. Девять туристов из Уральского политехнического института (бывший УПИ) под руководством Игоря Дятлова отправились в 16-дневный поход. Они планировали совершить восхождение на горы. В назначенное время они не вышли на связь. Позже поисковики обнаружили их тела. 26 февраля 1959 года было возбуждено уголовное дело, а 28 мая 1959 года оно было прекращено из-за отсутствия состава преступления. В 2019 году силовики инициировали новую проверку. Они установили, что туристы погибли из-за схода лавины. Позже полковник МВД в отставке, член Московской коллегии адвокатов Евгений Черноусов заявил о том, что тело Дятлова могут эксгумировать. Вся информация о громком деле — в отдельном сюжете URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Полковник МВД в отставке, член Московской коллегии адвокатов Евгений Черноусов написал обращение (есть в распоряжении URA.RU) президенту РФ Владимиру Путину, в котором просит оказать содействие в расследовании дела о смерти девяти туристов, ушедших в поход в горы Северного Урала под руководством Игоря Дятлова в 1959 году. Черноусов сообщил журналисту URA.RU о том, что надеется привлечь внимание главы государства на то, что семьи погибших до сих пор не знают настоящей причины гибели дятловцев. «11 декабря я написал обращение на имя нашего президента Владимира Путина. Согласно моей и родственников позиции, уголовное дело по факту смерти туристов в 1959 году прокурорами и следователями Свердловской области реально не возбуждалось, а преступление, совершенное в отношении туристов, не расследовалось. Была создана только видимость возбуждения уголовного дела и расследования преступления. Я надеюсь, что Владимир Путин поручит руководству СК России решить вопрос о возбуждении впервые за 64 года реального уголовного дела по факту смерти девяти туристов группы Дятлова. И наконец-то будет проведено объективное расследование с целью установления причины их смерти», — отметил Евгений Черноусов. Трагедия на перевале Дятлова произошла 2 февраля 1959 года. Девять туристов из Уральского политехнического института (бывший УПИ) под руководством Игоря Дятлова отправились в 16-дневный поход. Они планировали совершить восхождение на горы. В назначенное время они не вышли на связь. Позже поисковики обнаружили их тела. 26 февраля 1959 года было возбуждено уголовное дело, а 28 мая 1959 года оно было прекращено из-за отсутствия состава преступления. В 2019 году силовики инициировали новую проверку. Они установили, что туристы погибли из-за схода лавины. Позже полковник МВД в отставке, член Московской коллегии адвокатов Евгений Черноусов заявил о том, что тело Дятлова могут эксгумировать. Вся информация о громком деле — в отдельном сюжете URA.RU.