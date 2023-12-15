Свердловская прокуратура подключилась к делу ребенка, погибшего от гирлянды

Сотрудники ведомства начали проверку после смерти малыша
Прокуроры организовали проверку после гибели ребенка от удара током в Красноуфимске. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
«Красноуфимская межрайонная прокуратура начала проверку после смерти ребенка. Известно, что через несколько дней ему должен был исполниться год», — говорится в сообщении надзорного ведомства.
ЧП произошло 14 декабря в одном из частных домов в Красноуфимске. Ребенок схватился за гирлянду, оборвал проводку и получил удар электрическим током. Малыш скончался на месте. Его тело обнаружила мама, которая до этого была на кухне.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.