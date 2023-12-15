Свердловская прокуратура подключилась к делу ребенка, погибшего от гирлянды

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Прокуратура. Москва, прокурор, прокуроры, прокуратоура
Сотрудники ведомства начали проверку после смерти малыша Фото:

Прокуроры организовали проверку после гибели ребенка от удара током в Красноуфимске. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Красноуфимская межрайонная прокуратура начала проверку после смерти ребенка. Известно, что через несколько дней ему должен был исполниться год», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

ЧП произошло 14 декабря в одном из частных домов в Красноуфимске. Ребенок схватился за гирлянду, оборвал проводку и получил удар электрическим током. Малыш скончался на месте. Его тело обнаружила мама, которая до этого была на кухне.

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Прокуроры организовали проверку после гибели ребенка от удара током в Красноуфимске. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Красноуфимская межрайонная прокуратура начала проверку после смерти ребенка. Известно, что через несколько дней ему должен был исполниться год», — говорится в сообщении надзорного ведомства. ЧП произошло 14 декабря в одном из частных домов в Красноуфимске. Ребенок схватился за гирлянду, оборвал проводку и получил удар электрическим током. Малыш скончался на месте. Его тело обнаружила мама, которая до этого была на кухне.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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