В Свердловской области гирлянда убила годовалого ребенка

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Оборудование для выхаживания новорожденных от УОМЗ. Екатеринбург, материнство, младенец, новорожденный ребенок
Годовалый ребенок погиб из-за гирлянды Фото:

В Красноуфимске (Свердловская область) гирлянда убила ребенка, которому через два дня должен был исполниться годик. Инцидент произошел 14 декабря.

«Малыш игрался один в своей комнате в Красноуфимске, пока мама занималась домашними делами на кухне. Отец-слесарь был на работе. Внимание ребенка привлекла яркая гирлянда, переливающаяся разными цветами. Он потянулся за проводом и случайно вырвал его из розетки. Мама нашла сына уже без сознания и вызвала скорую. Ребенок скончался до приезда скорой, врачи не успели ему помочь», — пишет telegram-канал Baza.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в региональное СУ СКР. На момент публикации ответ не поступил.

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В Красноуфимске (Свердловская область) гирлянда убила ребенка, которому через два дня должен был исполниться годик. Инцидент произошел 14 декабря. «Малыш игрался один в своей комнате в Красноуфимске, пока мама занималась домашними делами на кухне. Отец-слесарь был на работе. Внимание ребенка привлекла яркая гирлянда, переливающаяся разными цветами. Он потянулся за проводом и случайно вырвал его из розетки. Мама нашла сына уже без сознания и вызвала скорую. Ребенок скончался до приезда скорой, врачи не успели ему помочь», — пишет telegram-канал Baza. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в региональное СУ СКР. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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