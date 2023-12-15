Свердловские силовики рассказали подробности смерти ребенка, которого убило гирляндой. Фото

В Красноуфимске ребенок оборвал проводку гирлянды и умер
© Служба новостей «URA.RU»
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Окраины, дома, дороги. Тюмень, снег, деревянный дом, рябина, зима, частный дом
Трагедия произошла в одном из частных домов (архивное фото) Фото:

В Красноуфимске (Свердловская область) ребенок потянул за гирлянду, оборвал проводку и получил удар током. Из-за этого мальчик умер на месте. Подробности гибели малыша URA.RU рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых.

«Все произошло, когда мама на кухне готовила пищу. Мальчик, увидев красивые фонарики от новогодней гирлянды, потянулся к ним, взявшись за провод. В итоге проводка оборвалась, а ребенок получил удар электрическим током», — сообщил Горелых.

Отец малыша в момент трагедии был на работе. Погибший был третьим ребенком в семье. Его мама находится в декретном отпуске. Признаков насильственной смерти нет, добавил Горелых.

К делу подключились следователи. Они организовали проверку по этому ЧП, добавил URA.RU старший помощник руководителя СУ Следственного комитета России по Свердловской области Александр Шульга.

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В Красноуфимске (Свердловская область) ребенок потянул за гирлянду, оборвал проводку и получил удар током. Из-за этого мальчик умер на месте. Подробности гибели малыша URA.RU рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых. «Все произошло, когда мама на кухне готовила пищу. Мальчик, увидев красивые фонарики от новогодней гирлянды, потянулся к ним, взявшись за провод. В итоге проводка оборвалась, а ребенок получил удар электрическим током», — сообщил Горелых. Отец малыша в момент трагедии был на работе. Погибший был третьим ребенком в семье. Его мама находится в декретном отпуске. Признаков насильственной смерти нет, добавил Горелых. К делу подключились следователи. Они организовали проверку по этому ЧП, добавил URA.RU старший помощник руководителя СУ Следственного комитета России по Свердловской области Александр Шульга.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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