В Красноуфимске (Свердловская область) ребенок потянул за гирлянду, оборвал проводку и получил удар током. Из-за этого мальчик умер на месте. Подробности гибели малыша URA.RU рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых.
«Все произошло, когда мама на кухне готовила пищу. Мальчик, увидев красивые фонарики от новогодней гирлянды, потянулся к ним, взявшись за провод. В итоге проводка оборвалась, а ребенок получил удар электрическим током», — сообщил Горелых.
Отец малыша в момент трагедии был на работе. Погибший был третьим ребенком в семье. Его мама находится в декретном отпуске. Признаков насильственной смерти нет, добавил Горелых.
К делу подключились следователи. Они организовали проверку по этому ЧП, добавил URA.RU старший помощник руководителя СУ Следственного комитета России по Свердловской области Александр Шульга.
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